EN VIVO: Real Madrid vs. Cádiz por la Liga Española 2022-23 (Fecha 14)

Buscando recuperarse de su primera derrota de la temporada en LaLiga, el Real Madrid regresa a la comodidad de su hogar en el Santiago Bernabéu para el choque del jueves con el Cádiz. Los Blancos fueron pasados a cuchillo 3-2 por el Rayo Vallecano el lunes por la noche, mientras que sus visitantes mantuvieron al Getafe empatado 0-0 el fin de semana.

Antes del viaje del lunes por la noche al Rayo Vallecano, un par de empates fueron las únicas manchas en el cuaderno doméstico para un Real Madrid, por lo demás impecable, pero su defensa se abrió tres veces en una derrota por 3-2 mientras los fanáticos del Barcelona miraban con júbilo. Santi Comesana y Álvaro García marcaron a ambos lados de las respuestas de Luka Modric y Eder Militao en una primera parte trepidante, pero en el minuto 67 de partido, Oscar Trejo se adelantó para convertir desde el punto de penalti tras una mano de Dani Carvajal.

Las preocupaciones sobre el estado físico de Karim Benzema y Antonio Rudiger siguen vivas, ya que ambos se perdieron la derrota ante el Rayo Vallecano por fatiga muscular y sobrecarga de cadera, respectivamente. El dúo también se perderá aquí, pero Benzema aún ha sido incluido en el equipo de Francia para la Copa del Mundo de 2022.

En cuanto a Cádiz, Hernández cumplirá una suspensión de un juego después de ver roja por dos infracciones amonestables en el empate con Getafe, por lo que Iza Carcelén debería recibir el visto bueno como lateral derecho, pero el club está apelando la decisión. Se requerirá una importante reorganización defensiva para Sergio, quien perdió a sus dos defensas centrales, Victor Chust y Fali, por lesiones la última vez, el primero con un problema abdominal, mientras que Fali sufrió molestias en los isquiotibiales.

POSIBLES ALINEACIONES - REAL MADRID VS. CÁDIZ:

XI REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr.

XI CÁDIZ: Ledesma; Carcelen, Cala, Mari, Espino; Ocampo, Emeterio, Fernandez, Bongonda; Sobrino, Lozano.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL REAL MADRID VS. CÁDIZ?

Real Madrid de local estará recibiendo al Cádiz este jueves 10 de noviembre a las (3:30 PM - HORA PERUANA). El partido se jugará en el 'Estadio Santiago Bernabéu', correspondiente a la jornada 14 de la Liga Española.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE REAL MADRID VS. CÁDIZ?

Argentina DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Chile DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

Internacional Bet365

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá Sky HD, VIX+

Paraguay Tigo Sports+

Perú DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España DAZN, DAZN LaLiga

Reino Unido Viaplay Sports 1, LaLigaTV

Estados Unidos ESPN Deportes+, ESPN+, ESPN Deportes

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App