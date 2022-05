Por duelo correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Sao Paulo en condición de local recibe la resistencia de Ayacucho FC en un partido que se realizará este miércoles 25 de mayo.Las emociones serán transmitidas a través de la pantalla de DIRECTV GO, DIRECV SPORTS, CONMEBOL TV, TIGOSPORTS+, FANATIZ Y BEINSPORTS.

El juego se realizará en el Estadio Morumbi. La última vez que se vieron fue el pasado 7 de abril en un duelo que terminó con un triunfo 3 a 2 a favor del equipo brasileño.

Sao Paulo ya está clasificado para la siguiente ronda y pretende conseguir una victoria para estirar diferencias en la tabla de posiciones. Ayacucho FC, por su lado, quiere terminar su participación de la mejor manera y sabe que al frente tendrá a un rival que no le dejará jugar con tranquilidad.

¿Cuándo se enfrentarán Sao Paulo y Ayacucho FC?

El juego se realizará este miércoles 25 de mayo en el Estadio Morumbi.

Horario por países

Argentina: 19.15 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Bolivia: 18.15 horas SIN TV

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Chile: 18.15 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Colombia: 17.15 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Ecuador: 17.15 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

México: 17.15 horas SIN TV

Paraguay: 18.15 horas por TIGOSPORTS+

Perú: 17.15 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Uruguay: 19.15 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Venezuela: 18.15 horas por DIRECTV GO y DIRECV SPORTS

Estados Unidos: 15.15 horas ET / 18.15 horas PT por FANATIZ y BEINSPORTS