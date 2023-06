Universitario de Deportes perdió (0-2) hace unos días en su visita a Independiente de Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por la fecha cinco de la Copa Conmebol Sudamericana.

Sin embargo, lo que generó mucha indignación a muchos hinchas merengues, fue la agresión que sufrió su delantero Alex Valera. Este último pasó por un momento repudiable por parte del defensor de Santa Fe, Marlón Torres.

El atacante de la U que lleva un tanto anotado en dicho torneo internacional, reveló que le dijo el árbitro chileno sobre este momento incómodo.

“Me dijo que simplemente (Marlon Torres) me quiso parar, pero bueno, no se vio eso. Y yo le reclamaba que los revisara, pero me indicó que no porque ya le habían avisado desde arriba, así que ya no pude reclamar más para no ganarme una amarilla”, comentó para radio Ovación.

Por último, se refirió al manejo que viene teniendo la tecnología en esta competencia, y cree que si los dirigentes merengues mandan cartas, tal vez consigan alguna solución.

“La verdad después del partido ya no puedo hacer nada, creo que los dirigentes pueden mandar cartas para que se pueda resolver esto, porque no es la primera vez que nos pasa algo similar, creo que también hay otro partido que el VAR nos ha jugado en contra y cuando nos pasa a nosotros lo solucionan rápido, pero a otros equipos demoran 4 o 5 minutos. Eso debería cambiar y todo debe ser por igual”, sentenció.