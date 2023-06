Copa Sudamericana: ¿cómo serían los cruces del play off para U, Cristal y Melgar?

Sporting Cristal logró el pasado miércoles un triunfazo en La Paz ante The Strongest, lo que le permite llegar a la fecha final con la ilusión de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores, no obstante, existe la posibilidad de que la escuadra de Tiago Nunes pueda quedar en el peor de los casos, en el tercer puesto del grupo y así disputar el play off de la copa Sudamericana.

En ese mismo camino, aunque más cercano a la posibilidad del repechaje es Melgar, que prácticamente quedó sin opciones de ir a la siguiente ronda, pero la victoria ante Patronato lo coloca por ahora en el tercer lugar de su grupo.

Anoche, Universitario de Deportes, cayó 2-0 ante Independiente de Santa Fe y si bien complica su pase directo a octavos de la Sudamericana, la escuadra de Jorge Fossati, podría en el peor de los casos, quedarse con el segundo puesto, situación que le permitiría jugar el play-off o los llamados dieciseisavos.

Así serían los cruces

A falta de una fecha para culminar la fase de grupos tanto de Libertadores como de Sudamericana, hoy, la actualidad indica que los tres equipos peruanos están en zona de repechaje para continuar con vida en el torneo internacional.

En ese sentido, hay que entender que el nuevo sistema de competición permite que los mejores terceros de la Libertadores enfrenten a los segundos de la copa Sudamericana. Teniendo en cuenta ello, los cruces hasta el momento serían de la siguiente manera:

Cruce 1:

Nacional de Uruguay (8 puntos) vs. Universitario de Deportes (7 puntos)

CRUCE 2

Sporting Cristal (7 puntos y -2) vs. Danubio (7 puntos)

CRUCE 3

Melgar (4 puntos y -1) vs. Tigre (10 puntos)

SIN OPCIÓN ALGUNA

César Vallejo (eliminado). Mientras que Alianza Lima todavía puede quedar tercero si vence a Paranaense.

PRÓXIMOS PARTIDOS

Universitario vs. Gimnasia y Esgrima (Copa Sudamericana)

Fluminense vs. Sporting Cristal (Copa Libertadores)

Olimpia vs. Melgar (Copa Libertadores)