¿Existe la maldición? River Plate no gana desde el 8-1 vs. Alianza Lima

Aunque ustedes no lo crean, una estadística estaría enlazando al fútbol peruano con un cuadro de Marcelo Gallardo. Porque curiosamente, desde el partido ante Alianza Lima no puede ganar en el torneo local River Plate. Y termina siendo un aspecto que no pasó desapercibido en ese país.

Las cábalas y esos aspectos que están alejados del terreno de juego, también aparecen dentro de los análisis generales. Y al equipo que mejor jugaba hasta hace poco a nivel sudamericano, le juega una mala pasada este dato. De esta manera lo presenta el medio de comunicación, 'ESPN Deportes'.

Mediante su cuenta de Twitter, destacó la mala racha del 'Muñeco' posterior al partido por Copa Libertadores. Conjugando que ante Alianza Lima fue la última vez que terminó ganando, y además, desde ese instante, no volvió a anotar un gol. Generando mayor preocupación en el plantel 'millonario'.

"Desde que River venció de manera histórica 8-1 a Alianza Lima: 0-0 vs. Defensa (Empate). 0-0 vs. Atlético Tucumán (Empate). 0-1 vs. Colón (Derrota)". Publicó el medio deportivo con la fotografía de un Marcelo Gallardo sumamente consternado, después del pitazo final en el duelo vs. 'El Sabalero'.

Los comentarios no tienen pierde para quienes no son hinchas de Alianza Lima. Porque hacen referencia a la 'maldición' en redes sociales, por haber goleado en ese enfrentamiento. Se volvió viral esa información, y aquí te la presentamos. Sin ánimos de polemizar, solo hacer más público un detalle.