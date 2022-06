Las divisiones menores de Alianza Lima, reconocidas como la mayor cantera de futbolistas del Perú, tienen nuevo patrocinador. Se trata del Grupo Nakashima, empresa líder a nivel nacional en la implementación de sistemas contra Incendios, que ha cerrado un acuerdo con el club de La Victoria por todo el 2022 y desde este jueves se suma a la familia 'blanquiazul'.

“Estamos muy contentos de unirnos a la familia de Alianza Lima. Nuestra participación será con el club en general, pero principalmente con las divisiones de menores, considerando que Alianza Lima ha sido el semillero de grandes futbolistas peruanos. En ese sentido, creemos que Alianza es la cuna de un fútbol peruano por el que todas las empresas peruanas debemos apostar”, comentó Renzo Figallo, Gerente Comercial de Grupo Nakashima.

“Así como el primer equipo y los equipos de fútbol y vóley femeninos, las divisiones menores cuentan con un innegable atractivo comercial para las empresas. Estamos felices de que el Grupo Nakashima haya decidido acompañarnos en este esfuerzo por seguir consolidando la marca Alianza Lima", indicó Patricia Berenguel, Gerenta de Administración y Finanzas de los íntimos.

Este nuevo aliado comercial apoyará a las divisiones inferiores del cuadro íntimo, es decir, las categorías sub 18, sub 17, sub 16 y sub 15 masculinas, lucirán en el pecho de la camiseta. Cabe señalar que el nuevo patrocinador íntimo contará con un sistema de detección y alarma contra incendios de última generación y el vínculo será por todo el 2022.