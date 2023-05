La imagen reciente del jugador en cancha por Liga 1 es demasiado terrible, porque se le vio ofuscado y con la cabeza caliente. Recordemos que Christian Cueva se vio directamente perjudicado por el arbitraje en el duelo contra Unión Comercio, ahí los íntimos vencieron, pero él perdió.

Alianza Lima apeló hace poco ante la Comisión Disciplinaria de la FPF, pero los integrantes de la VIDENA no han hecho mayor eco al respecto. Lo cual hace que el bicampeón nacional vaya con todo, una vez más, para ubicarse en zona de reclamo. No creen que haya justicia en el caso de Aladino.

Por eso, la documentación que propondremos a continuación, es con una sola finalidad, ya se enterarán: "Con fecha 24 de abril del 2023, le remitimos a la comisión escrita mediante el cual solicitamos la rectificación del error arbitral cometido al imponer la sanción de tarjeta roja a nuestro futbolista, el señor Christian Cueva. Ello en virtud que éste supuestamente profirió insultos en contra del árbitro, lo cual nos hemos encargado de demostrar que no ha sucedido y que la sanción con tarjeta roja se trata de un error manifiesto".

Alianza Lima desea que su jugador esté libre de esta sanción, porque no les cuadra la decisión contra Christian Cueva: "Al respecto, hasta la fecha y, pese a haber transcurrido ya varios días, no hemos obtenido ninguna respuesta de su parte que pueda dar una solución a la solicitud planteada. Hecho que claramente nos perjudica, pues estamos actuando de acuerdo al reglamento y con hechos que son demostrados, buscando el debido acceso a justicia que hasta el momento se nos está negando al no tener ninguna clase de respuesta o comunicación al hecho que hemos puesto en conocimiento".

La petición es clara, y desean una respuesta pronto: "A fin de poder encontrar la verdad y contrastar versiones, ofrecemos el testimonio del futbolista que podrá ser confrontado con el del árbitro que escuchó el supuesto insulto a fin de que se aclare la situación ocurrida. Teniendo en cuenta lo expuesto, señores de la Comisión de Justicia de la FPF, le requerimos, se tenga en cuenta nuestro escrito presentado solicitando la rectificación de la decisión arbitral por error manifiesto, se tengan en consideración los medios probatorios ofrecidos y no se nos niegue el acceso a justicia sin que se emita pronunciamiento alguno que permita llegar a esta conclusión, lo que evidentemente sería un hecho grave que le resta profesionalismo a nuestro fútbol profesional".