Pedro García destruyó a Christian Cueva: "En este nivel no le sirve a Perú"

Continuando las críticas tras la derrota de la Selección Peruana a manos de Japón. Ahora le tocó el turno al periodista Pedro García. El hombre de prensa habló puntualmente de Christian Cueva.

Recordando que Christian Cueva no viene pasando por un gran momento, luego de volver al fútbol peruano para jugar por Alianza Lima, el volante no ha encontrado regularidad.

No siendo ni titular ni determinante, ‘Aladino’ ha mostrado chispazos en el torneo local y a nivel internacional, en los amistosos de Perú, no ha destacado.

Partiendo como titular ante Japón, el volante no mostró su mejor faceta y fue duramente criticado por Pedro García.

GARCÍA VS CUEVA

“En este nivel, no. Este no es Christian Cueva que le da a la selección cosas, evidentemente. Independientemente de si juega abierto por un costado o metido en el medio”, comento Pedro García.

Subiendo el tono del cuestionamiento, el periodista continuó con su comentario.

“En donde juegue a este nivel no tiene la capacidad de ser por lo menos titular, teniendo todo lo bueno que tiene, como talento, pero en este nivel no le sirve a Perú. ¿Dónde lo pones para que rinda? No puede rendir a este nivel”, sentenció.

Interviniendo el resto del panel de Movistar Deportes, Pedro García, luego de un respiro, acabó siendo sarcástico y fulminó a Christian Cueva.

“Por más besos que se dé con Lapadula, por más amor que exista, eso no te hace titular, y lo digo de buena onda. Te hace titular el rendimiento, sostener un nivel y un poco de sacrificio”, cerró Pedro García.