Alianza Lima se sacó una presión de encima después de consagrarse como ganador del partido ante Atlético Grau de Piura. Rompiendo una racha muy negativa de partidos sin poder ganar como visitante fuera de Lima. Este hecho estaba preocupando en tienda 'íntima', por eso era considerado como algo fundamental, el inicio con triunfo de este torneo clausura.

Siempre es más cómodo iniciar un entrenamiento en la semana con la sonrisa de saber que tienes los últimos 3 puntos, dicen los que más saben de esto. Las tensiones son menores, los ánimos para poder competir están sumamente arriba, escenografía perfecta. Y con esta información, seguramente aparecerán más comentarios en favor del plantel de Carlos Bustos.

Por eso pasamos a revisar el fixture completo que tendrá Alianza Lima de aquí al cierre de la temporada regular. Y nos encontramos con un interesante detalle en favor del equipo 'victoriano'. El cual tiene que ver directamente con la cantidad de partidos por delante, y sus exigencias correspondientes. Ojo a lo que te presentaremos a continuación.

FIXTURE ALIANZA LIMA (TORNEO CLAUSURA 2022):

-Alianza Lima vs. Sport Boys - Fecha 2

-Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima - Fecha 3

-Alianza Lima vs. Alianza Atlético - Fecha 4

-Sporting Cristal vs. Alianza Lima - Fecha 5

-Alianza Lima vs. FBC Melgar - Fecha 6

-Descanso - Fecha 7

-Alianza Lima vs. Sport Huancayo - Fecha 8

-UTC vs. Alianza Lima - Fecha 9

-Alianza Lima vs. Universitario - Fecha 10

-Alianza Lima vs. Academia Cantolao - Fecha 11

-Carlos Stein vs. Alianza Lima - Fecha 12

-Alianza Lima vs. San Martín - Fecha 13

-César Vallejo vs. Alianza Lima - Fecha 14

-Alianza Lima vs. Deportivo Municipal - Fecha 15

-Cienciano vs. Alianza Lima - Fecha 16

-Alianza Lima vs. Binacional - Fecha 17

-Ayacucho FC vs. Alianza Lima - Fecha 18

-Alianza Lima vs. ADT - Fecha 19

El detalle máximo es que Alianza Lima deberá jugar 11 partidos de 17 en la capital nuestra. Suceso que termina siendo para este cuadro que cuando no visita las zonas más lejanas en provincias, muestra su mejor rendimiento posible. Si no sale ganador del torneo clausura, sus hinchas se enojarán, porque les vienen encuentros en teoría llevaderos.