Un refuerzo de categoría no solo juega bien, sino también tiene mentalidad ganadora, y declara como un campeón por el nombre ganado. Eso está demostrando en las últimas semanas el volante colombiano Andrés Andrade, quien brinda diversas entrevistas a medios de comunicación.

Procedente del Atlético Nacional de Medellín, llegó a Alianza Lima para sumarle peso a esa volante, ante la ausencia de algunos jugadores de nivel para la Copa Libertadores, y el torneo local. Un esfuerzo importante fue lo que hicieron para traerlo, y hay una gratitud al respecto, por eso se compromete a algo.

En conversación con el Diario Depor, contó El Rifle, que desea romperla toda, para así regresar a su combinado patrio: "Siempre va a ser un sueño para todo jugador estar en la selección de su país. Para mí lo fue estar en las últimas Eliminatorias. De hecho, fue una de las claves de mi retorno a Colombia. Gracias a Dios lo conseguí y ahora creo que para poder volver a estar, pues tengo que hacer una gran Copa Libertadores".

Tiene la receta para hacer un gran año, y así estar con La Selección Colombia pronto: "Para que me vean, para que el profe sepa que puedo competir a nivel internacional. Es uno de los apuntes que tengo, poder retornar. Porque debuté, pero lastimosamente en el mismo partido me lesioné, fue algo grave, y me quedé con ese sabor, con esa deuda. Pero, ojalá, pueda volver a vestir la camiseta de su país".

Reafirmando que solo depende de su talento, lo mucho que le sume a Alianza Lima con goles o asistencia. Andrés Andrade tiene claro, que vino a la Liga 1, para pegar el gran salto al cuadro cafetero: "Sí, es una revancha. Algo que tengo en deuda. Ojalá que se me pueda dar y pueda conseguir ese cupo, al menos, para un encuentro de Eliminatorias o Dios quiera, una Copa América".

Finalmente, dejó un mensaje para los hinchas de Alianza Lima, quienes hasta el día de hoy, solo le han dado cariño y respeto por su persona: "Lo único que puedo decirles es que estoy muy agradecido por el recibimiento que tuvieron conmigo, por la empatía que me demostraron a mi y a mi familia. No esperaba que el aplauso de la Tarde Blanquiazul sea tan grande".

Es más, se interiorizó con los que más alientan: "Incluso, tuve ya algunos acercamientos con los líderes de la barra, porque se conocían con líderes del sur de Nacional y ya pude conversar. La verdad es que fue una conversación agradable y espero retribuirles en la cancha, dándoles alegrías para que todo continúe bien".