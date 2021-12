Los espera como si de eso dependiera su vida, pues todavía mantiene una leve ilusión. Arley Rodríguez, campeón con Alianza Lima en el presente año 2021, todavía no sabe si continuará bajo las órdenes de Carlos Bustos. El delantero colombiano está expectante a la decisión final.

En conversación con Willax Deportes, el popular 'parcero' fue bastante sincero a la hora de expresar sus sentimientos por la casaquilla 'blanquiazul'. Referenciando el respeto, cariño, y amor por los colores del conjunto 'victoriano'. Para él la decisión que se tome será bien recibida.

"Si me toca quedarme, verán al mismo Arley, si me toca irme volveré a Matute como hincha". Fue lo que mencionó el ex Atlético Nacional de Colombia, y en Perú, Carlos A. Mannucci. En las últimas horas, se habló de una posible renovación, pero aún no hay certezas sobre este hecho.

La importancia de Arley Rodríguez a lo largo de la campaña donde se consagraron campeones frente a Sporting Cristal, es difícil de entender. Porque para muchos dejó la vida en la cancha cuando ingresó, no obstante para otros no cumplió con la solución de gol según sus perspectivas. Solo queda esperar este desenlace.