Beto Da Silva sobre Noche Blanquiazul 2022: "Más sentí que me aplaudían"

Beto da Silva ha sido una de las sorpresas en los fichajes de la Liga 1. Todo estaba listo para que el futbolista arranque la temporada 2022 con Alianza Lima, pero en una jugada de último minuto, el equipo de la Universidad César Vallejo logró tener su préstamo para que así pueda vestir la camiseta de los ‘poetas’ en este año.

+ Sorpresa internacional: "Ricardo Gareca nuevo director técnico de Colombia para el 2023"

+ "Paolo Guerrero llegó a un acuerdo con Alianza Lima": señala DIRECTV

+ Continúan los problemas: Benevento prepara otra sanción para Gianluca Lapadula

El jugador de 25 años fue presentado en la ‘Noche Blanquiazul’, con una hinchada no muy a gusto por que vista los colores íntimos. Pese al claro rechazo de la fanaticada de Alianza Lima, Beto da Silva tuvo minutos en el encuentro frene a Independiente de Medellín. El atacante contó su perspectiva sobre el recibimiento de los hinchas del cuadro de La Victoria.

“Fue una noche bien bonita, la disfruté. Entré un rato, traté de generar alguna ocasión de gol. Eso de la gente pifiándome no lo escuché, más sentía había gente aplaudiéndome que pifiándome. Creo que es normal por todo lo que sucedió en Alianza”, declaró Beto da Silva a TV Perú. El jugador ingresó en el minuto 82, sustituyendo a Oslimg Mora.

Beto da Silva contó cómo fue su regreso a Alianza Lima: “Lo primero que pensé fue presentarme y entrenar al máximo. Mostrar todas mis condiciones porque el comando técnico no me conocía”, agregó el futbolista tras volver a ‘Matute’. Cabe resaltar que en la temporada 2021, el atacante vistió los colores de la UCV, donde no pudo destacar mucho por algunas lesiones.

Tras su corto regreso a Alianza Lima, Beto da Silva volvería al cuadro que dirige José ‘Chemo’ Del Solar: “Siempre estuvo la posibilidad de volver a Vallejo y llegaron a un acuerdo. No pusieron ninguna traba para venir, así que lo agradezco. La decisión de volver es porque le tengo un cariño al club y ellos también me lo han demostrado”, concluyó el delantero.