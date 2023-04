Carlos Zambrano ha dejado a todo hincha blanquiazul con la boca abierta. El defensor central le concedió una entrevista a ESPN donde se refirió a diversos temas del equipo victoriano y se atrevió a revelar algo inédito.

Resulta que el ex futbolista de Boca Juniors dio a conocer de que equipo verdaderamente es hincha Luis Advíncula. Según lo señalado por el defensa, el 'Rayo' es aficionado de Alianza Lima.

Además, el 'Kaiser' también mencionó que a 'Bolt' le ha manifestado que le gustaría vestir la camiseta del cuadro victoriano en algún momento. Esto obviamente le agrada a Zambrano porque lo considera un tremendo jugador.

Finalmente, Carlos Zambrano cerró la nota recordando el tiempo que estuvieron compartiendo en Boca Juniors, asegurando que todas esas campañas hicieron que se entendieran muy bien y, fruto de eso, es que lograron campeonar en 4 u 5 ocasiones.

"Él es hincha aliancista, no sé si lo ha dicho pero cuando hablo con él me dijo que le gustaría venir en algún momento. A mí me gustaría tenerlo también como marcador derecho porque es un tremendo jugador, además nos entendemos muy bien, por algo no nos entendimos en Boca Juniors y ganamos 4 a 5 títulos", dijo en ESPN.