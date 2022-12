El ex goleador peruano, cuenta cómo va su planificación para realizar su despedida con los blanquiazules.

Claudio Pizarro triste porque al parecer no tendrá despedida en Alianza Lima

Tras la despedida de Claudia Pizarro en Alemania, el ex jugador de la selección peruana mencionó que le gustaría realizar el mismo evento en Perú, por lo que se vería la posibilidad de verlo con la camiseta de Alianza Lima y en Matute.

Tras enterarse de esto, los íntimos manifestaron que las puertas del club están abiertas, para poder organizar esta fiesta futbolística en su casa, donde muchos hinchas sueñan con verlo con la mica grone por última vez.

Por esta razón, el ex capitán de la blanquirroja, habló del cómo va su planificación para el partido de despedida con los Blanquiazules:"Esa es la idea, aún no hay una fecha y todo es muy complicado", explicó al diario El Comercio.

Después de no dar una respuesta alentadora, además de no dar una fecha definida. Una de las que dijo fue que tampoco se ha podido comunicar con los dirigentes de la escuadra grone, pero reafirmó su deseo de querer tener su último partido en Perú en el Estadio de Matute.

"Aún no hay comunicación con Alianza Lima, pero me gustaría hacer mi despedida en Matute. Hay un montón de cosas por coordinar, para ver quién puede ir y quién no", sentenció.

Luego de las declaraciones del Bombardero de los Andes, el presidente del Fondo Blanquiazul, Diego Gonzáles Posada, afirmó que Alianza Lima sigue teniendo las intenciones de hacerle su despedida, asegurando que es un jugador de la casa.

"Claudio Pizarro es de la casa, salió de Matute. Hay que hacerle una despedida a lo grande, ha sido un jugador muy exitoso que nos ha representado como jugador de fútbol en la Selección Peruana, a nivel nacional, ha sido campeón de Champions League. Está más que seguro que se va a dar su despedida", manifestó para el diario Libero.