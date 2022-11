El volante Aldair Fuentes no tiene la regularidad que se esperaba y eso preocupa en Alianza Lima

Llegó desde Europa en calidad de cedido, pero lo cierto es que no se ha podido establecer en el once titular de Alianza Lima. Apenas disputando 18 partidos en la temporada 2022 de la Liga 1, el mediocampista Aldair Fuentes no pasa un buen momento.

Arribando desde el Fuenlabrada, club en el que tiene contrato hasta junio del 2025, Aldair Fuentes regresó a Alianza Lima a inicios del 2022. Llegando en calidad de cedido hasta diciembre del 2024, el volante busca ganar minutos, pero su situación empieza a complicarse.

Solo alineando seis veces como titular, ingresó desde la banca en doce partidos y salió del campo de juego en tres ocasiones. Sumando un total de 656 minutos, lleva un gol y ocho amarillas con Alianza Lima durante la temporada 2022 de la Liga 1.

Lo complicado de la situación recae en su alto sueldo; también generando grandes expectativas, el mediocampista peruano Aldair Fuentes no ha llenado las pretensiones y todo haría indicar que su contrato terminaría antes de lo estipulado.

Jugando su último partido con Alianza Lima el lunes 26 de septiembre, Aldair Fuentes tuvo siente minutos en la goleada por 5-0 ante la Universidad San Martín. Válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, desde aquella fecha no ha sumado ningún minuto más.