Alianza Lima derrotó a Carlos A. Mannucci por 3-1 en la fecha 3 del torneo apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Carlos Bustos tuvieron un primer tiempo para el olvido, donde Jairo Concha fue expulsado y los trujillanos se fueron al descanso con el marcador arriba. Parecía que los ‘íntimos’ la volverían a pasar mal en Matute, pero el segundo tiempo se vio la mejor cara de los ‘blanquiazules’.

Hernán Barcos marcó el empate en el minuto 56 y volvió a meter al partido a los de La Victoria, Pablo Míguez se encargaría de marcar el 2-1, ya con ambos equipos con 10 en el terreno de juego, debido a la expulsión de Luis Olivera. A los 79 ingresaría Cristian Benavente y en el epílogo del compromiso marcó un golazo de tiro libre que concretó el 3-1 a favor de Alianza Lima.

Al finalizar el encuentro Cristian Benavente dio sus primeras declaraciones post partido donde dijo: "Estoy muy contento, sobre todo por lo que mostró el equipo, ya que ganar con un jugador menos no es fácil. Además, contento por toda la gente que se va contenta a casa", agregó el ‘Chaval’ en su debut con Alianza Lima.

Cristian Benavente se animó a hablar de la hinchada que estuvo alentando en todo momento del partido: "Es una sensación única porque me habían dicho que el estadio animaba todo el tiempo, y hoy después de ir perdiendo, nos han ayudado y gracias a ellos hemos podido remontar", sostuvo el volante ‘íntimo’.

Finalmente, el ‘Chaval’ develó lo que le dijo Carlos Bustos antes de ingresar al terreno de juego: "Me dijo que me pegara a Hernán (Barcos), me pude compenetrar bien con él, creo que tenemos un gran equipo. Es la posición que mejor se me acomoda, y con un jugador de experiencia como él, me puede ayudar mucho".