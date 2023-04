Libertad de Paraguay tiene un envión anímico muy fuerte, luego de haber competido por Copa Libertadores en la primera fecha ante el Atlético Mineiro. Donde ganaron con autoridad, demostrando que su nivel no es cuestión de suerte nada más.

Hay un trabajo sostenido, el cual se premia con lo positivo de los puntajes en una fase de grupos compleja. Ante eso chocará Alianza Lima en el Estadio Defensores del Chaco, este jueves 20 de abril desde las (9:00 PM - HORA PERUANA), ante el respetuoso Gumarelo.

La gran novedad para el universo blanquiazul tiene dos lados, uno bueno, y el otro malo. Vamos por lo más negativo, para luego ver la mitad del vaso llena. Alianza Lima no contará con un jugador que estaba siendo voceado como titular, pero lastimosamente no se le podrá ver.

El periodista de RPP Noticias, Kevin Pacheco, contó eso al comienzo: "Alianza Lima: Franco Zanelatto no será parte de la delegación que viajará a Paraguay para enfrentar a Libertad. Volante volvió a tener molestias en el muslo y comando técnico prefirió que siga en Lima su recuperación. Gabriel Costa si viajará con el plantel".

Además, en su cuenta de Twitter, el comunicador social, dio la parte positiva: "Costa (Gabriel) viajará con el equipo, pero aún no está definido que juegue desde el comienzo. Ayer entrenó con normalidad y el comando técnico esperará hasta último momento su inclusión en el once. Si no vuelve a tener molestias, arranca, de lo contrario va al banco". ¿Le alcanzará a Alianza Lima con ello ante Libertad?.