Erick Osores: "Todo el mundo quiere hacer su agosto con Alianza Lima y no me parece que esté bien"

Continuando mencionando el tema de Alianza Lima, luego de su cruce con Paolo Guerrero, después que el delantero peruano revele que es falsa la información que Erick Osores brindó sobre el sueldo que él ganaría en el cuadro íntimo, el hombre de prensa volvió a hablar del cuadro blanquiazul.

Popularizándose el video en la plataforma TikTok, en la secuencia se ve al periodista Erick Osores hablando frente a la cámara. Fuerte y claro, el comunicador empezó mostrando su enfado por los altos precios que le ponen a los hinchas de Alianza Lima.

"Hay un tema con Alianza Lima que a mí me gustaría tocar, y la verdad es desagradable. Claramente Alianza Lima es el que más gente que lleva, que no se moleste nadie”, comienza Erick Osores en un video distribuido por la plataforma TikTok y que llegó hasta Twitter.

De esta forma, el periodista comentó su malestar pues para él los precios deberían ser uniformes para todos los hinchas y no aprovecharse de la gran cantidad de fanáticos que lleva Alianza Lima.

“Cuando un equipo recibe a la hinchada de Alianza, le pone unas cifras, le pone unos precios y todo el mundo quiere hacer su agosto con Alianza, no me parece que esté bien, me parece abusivo y mediocre”, precisó Erick Osores.

Siguiendo esa línea, el comunicador dejó en claro su enfado y mandó una sugerencia: “Si vas a cobrar 100 soles o 50 soles la popular, cóbraselos a todos, no solo a la hinchada de Alianza, que es la protagonista del torneo y merece respeto”, cerró.

Quizá queriendo limar asperezas, el mensaje de Erick Osores llega luego de que Paolo Guerrero comentara que la publicación del periodista, respecto al probable sueldo que ganaría en su probable fichaje en Alianza Lima, era falsa.