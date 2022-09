Han pasado tres días desde que Universitario dio el 'golpe' en el Torneo Clausura, tras vencer 2-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano, en un duelo que significo el regreso de Jefferson Farfán. Como se recuerda, el '10 de la Calle' ingresó sobre el final del encuentro, y no pudo hacer nada para revertir el marcador. En ese sentido, el periodista Erick Osores, cuestionó la presencia del atacante 'blanquiazul' e hizo una importante revelación.

"Farfán pidió jugar el clásico, y fue a pedido de los jugadores. Claramente Bustos quería tener al grupo contento y lo permitió, porque Farfán el domingo se Iba a retirar en el clásico. ¡Qué cara...! Farfán tiene que decidir que se quiere retirar en un clásico. ¿Qué Farfán es más importante que Alianza y Bustos se lo permitió? Sus compañeros pensaron que iban a ganar el domingo, pensaban que el partido lo podían resolver y que Farfán se iba a ir cargado en hombros", dijo muy molesto el comunicador en las redes sociales de su canal digital 'Erick y Gonzalo'.

"Me parece totalmente irrespetuoso. Ni Farfán ni ningún jugador representa el motivo de distracción que significó meter presión en la semana para que juegue el clásico. Alianza debió meterse en su partido. Solamente en su partido "matar o morir". No estuvieron concentrados por la 'Foca'. Primero es el escudo, primero ganar el clásico, sumar los puntos, tratar de no descolgarte del líder. Eso es primero que una despedida. Esto es egoísmo, esto no se hace. Primero es el club y la gente. No Farfán", sentenció el periodista de América TV y ESPN Perú.

Como se recuerda, tras el 0-2 anotado por Alexander Succar, el técnico Carlos Bustos autorizó el ingreso de 'Jeffry' a los 84', para que pueda reaparecer luego de varios meses de ausencia. Claramente, pese al contexto adverso, los fanáticos 'blanquiazules' reaccionaron positivamente con la esperanza de remontar el encuentro; sin embargo, el marcador no se movería y terminarían criticando el estado físico de la 'Foquita' entre otras cosas más.

Es importante mencionar que el día de ayer (martes) el Dr. Luis Cotillo, especialista en medicina deportiva, aseguró que el jugador no debió haber saltado al césped del Alejandro Villanueva, y advirtió que el '10 de la Calle' podría terminar en prótesis tras haberse arriesgado de esa manera en un encuentro que ni siquiera pudo realizar bien el calentamiento respectivo.

¿Cuál es el próximo rival de Alianza Lima?

Con la intención de volver a sumar de a tres, Alianza Lima entrenará en la semana. Bustos no solo deberá corregir errores en el juego del conjunto 'blanquiazul', sino que también tendrá que analizar al próximo rival, el cual será la Academia Cantolao, rival que enfrentará este sábado 10 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 3:30 p.m. (hora peruana), por la fecha 11 del Torneo Clausura.