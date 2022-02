Hernán Barcos, atacante de Alianza Lima que se coronó campeón en la temporada 2021 de la Liga 1, se convirtió en uno de los referentes del equipo de La Victoria. Su experiencia le permitió ser una pieza fundamental en el ataque blanquiazul. En ese sentido, el 'Pirata' es consciente que al hincha 'grone' se le debe regalar una buena participación en la Conmebol Libertadores 2022.

“Lo que faltaría regalarle al hincha de Alianza Lima sería una buena participación en Copa Libertadores y conseguir el bicampeonato. El hincha ya empieza a soñar. Este año vamos a trabajar para eso”, fue lo que declaró el atacante blanquiazul en RPP Noticias.

“Tuve la posibilidad de ir a otro club, pero ya había dado mi palabra al club de que este año me iba a quedar. Lo económico no era lo más importante, siempre dije que no vine a Alianza Lima por plata. Mi desafío al llegar, fue ponerlo al club donde tiene que estar. Ahora está donde tiene que estar”, finalizó el experimentado jugar del equipo de La Victoria.

Alianza Lima suma dos fechas sin poder ganar en la nueva temporada 2022 de la Liga 1, por lo que este domingo tendrá que reivindicarse ante sus hinchas, cuando reciba como local a Carlos A. Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva, en duelo pactado para las 3:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 3 del torneo apertura.