Alianza Lima perdió el clásico ante Universitario (0-2) el último fin de semana, y el club no solo estaría preocupado por la derrota que les podría costar el Torneo Clausura, sino también por el estado de Jefferson Farfán. La 'Foquita' se ha vuelto una verdadera preocupación para los hinchas 'blanquiazules' que esta mañana conocieron los riesgos a los que se habría expuesto su delantero.

Según el Dr. Luis Cotillo, especialista en medicina deportiva, el jugador no debió haber saltado al césped del Alejandro Villanueva, y aseguró que el '10 de la Calle' podría terminar en prótesis. Como se recuerda, 'Jeffry' ingresó a los 84' del segundo tiempo, cuando los íntimos ya caían con dos tantos de Rugel y Succar.

“Lo que he visto es que el jugador Farfán ha salido rengueando eso a mí me llama la atención, porque no sé cómo ha salido el pase de alta médica. Los que estamos en fútbol sabemos que no hay una alta médica para diez minutos”, señaló el traumatólogo deportivo.

“Habría que rellenar con más implante de cartílago y el único que lo puede hacer es el doctor Ramón Cugat que lo operó en el 2019. La recuperación sería de un año y medio, calculo, por todo lo que se ha visto”, fue la recomendación que el especialista le hizo a la 'Foquita'.

Asimismo, alertó que de no operarse, el atacante victoriano podría pasarla muy mal. “Qué pasa si no se opera, vamos a la contra. El hueco (del cartílago) va a seguir desprendiendose, esto produce unas partículas como si tuviera piedritas en el zapato y por eso hacen la famosa limpieza (de rodilla), sacan y sacan, pero hace crecer más el hueco. A la larga, calculando que tenga una artrosis de tipo tres, llegas a la cuatro y te vas a la prótesis".