Juan ‘Chiquito’ Flores tuvo grandes actuaciones en el fútbol peruano y hasta fue convocado a la Selección Peruana, pero también tenía mucha cabida en las secciones de espectáculo, donde escandalizaba y ventilaba su vida privada, algo que no le favorecía para nada en el balompié y donde también tuvo entre dichos con jugadores dentro y fuera del campo.

+ ¿Otra vez le ganó un jugador? 'Tanke' Arias confirmó a qué club llegará Franco Zanelatto

+ 'Pollo' Vignolo trolleó a Advíncula tras frase de "hacer el amor" a la Copa que ganó Boca

+ Alianza Lima anunció renovación de 5 piezas fundamentales para la nueva temporada

“Nunca conocieron al Juan Flores de casa. A veces mis hijos ven cosas feas y malas mías que hay en redes sociales, y eso me bajonea, pero yo les enseño que también hice cosas buenas”, declara el exportero en una entrevista con el diario ‘El Bocón’. ‘Chiquito’ logró salir bicampeón con Universitario de Deportes en 1999 y 2000.

“Yo no tuve un entrenador de pequeño. Recién a los 15 años me dirigió Rafael Asca en Eseful. Comencé tarde, pero salí adelante pese a mis limitaciones”, sostuvo el exfutbolista de 45 años refiriéndose a los comienzos de su carrera en el fútbol. Juan Flores también contó una anécdota que tuvo con Waldir Sáenz cuando casi llega a Alianza Lima.

Tras la no llegada de ‘Chiquito’ a Alianza Lima, pero eso se truncó para el exportero que tuvo una fuerte discusión con Waldir Sáenz: “Yo llegaba a ser titular, luego a tener la cinta. Mi relación con ellos (Waldir Saénz, Juan Jayo y José Soto) era normal, salvo con Waldir, quien me tildó de “muerto de hambre” en un Alianza ante Ciclista Lima, recién salía en el fútbol. No me gustó y lo busqué en camerinos. Le dije: “¿A quién le dices muerto de hambre? ¿Acaso tu naciste siendo millonario? Acá todos somos pobres, venimos de familias humildes”. Me agarraron todos. En la “U” esa palabra no existía”, dijo Juan Flores.

El exportero de Universitario de Deportes siguió con el relato donde se encontró con el goleador histórico de Alianza Lima: “Sí, en una discoteca. Esperé hasta las 3 de la mañana que vaya al baño, ahí lo agarré a cachetadas. Siempre cuando me ve, se arranca, donde estoy. Se portó malcriado conmigo. Cuando quise hablar con él, me respondió que “no me conocía”. Hace poco fui a una inauguración de una marca de zapatillas, y no me dio la mano”, cerró.