Bicampeón con Universitario, y levantando el título de la Copa Kirín con Perú, la vida de Juan ‘Chiquito’ Flores bien puede ser un relato entre superación, drama, momentos insólitos y mucha incredulidad. Viviendo situaciones espectaculares, el exportero reveló la más loca: su truncado pase a Alianza Lima.

Relacionado siempre con Universitario, ‘Chiquito’ Flores reveló que estuvo tentado por Alianza.

Llegando incluso hasta las instalaciones de Matute, el exportero comentó en una reciente entrevista la insólita razón por la que no llegó a firmar.

“Sonó el teléfono y me contacta Alianza Lima, en ese tiempo estaba Luis de Souza, que era mi recontra hincha. Él me lleva cuando estaba en Estudiantes de Medicina y yo voy ya para firmar”, comentó Juan Flores.

A continuación, habló sobre con quién llegaría y qué pasó para que no firme.

“También llevó a Franco, Barrinuevo, Churrito Hinostroza y el jale era yo, pero creo que habían hecho una reunión en Alianza que no querían que yo esté”, comentó Juan Flores en el programa Cojo y Manco.

Siguiendo con su relato, ‘Chiquito’ Flores brindó más detalles. Contando que llego hasta las instalaciones, el momento increíble sucedió después.

“Yo estaba ahí en Matute para firmar, ya todo estaba acordado, estaba con Fernando Cuellar, y bueno no firmé porque hubo un acuerdo entre jugadores para que no llegue. No hay que mencionarlo y dije ya, no voy a estar en Alianza, me voy a la U”, detalló ‘Chiquito’.

Reflexionando sobre lo sucedido ahora, el exguardameta realizó un análisis sobre lo que pudo haber sido llegar a Alianza.

“Igual para mí estuvo bien porque si iba a Sporting Cristal o Universitario estaba bien, pero si iba a Alianza Lima iba a tener un cruce con algunos jugadores”, cerró el exportero.