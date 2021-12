Lesiones. Así se podría resumir la carrera profesional de Beto da Silva, quien hace unos años era una de las máximas promesas del fútbol peruano. Hoy, con apenas 24, es increíble que todavía no se pueda asentar producto de sus constantes molestias físicas que le impiden tener regularidad.

Tuvo oportunidades en Holanda, Brasil y hasta en España, pero siempre el problema fue el mismo y nunca en su carrera profesional pudo completar si quiera una temporada entera con minutos plenos. Sin dudas, una de las penas que más lamenta el fútbol peruano. Hoy nuevamente es una incógnita.

El delantero había terminado la temporada a préstamo en Universidad César Vallejo. No obstante, este club no renovó el préstamo y ahora deberá presentar en la pretemporada de Alianza Lima, donde analizarán nuevamente su futuro: ¿contarán con él o volverán a cederlo en calidad de cedido?

De eso justamente habló Gustavo Roverano, quien conoce bien el mundo blanquiazul ya que fue exportero del Íntimo. En el programa A Presión Radio, dejó una cruda reflexión respecto al futuro de Beto Da Silva, quien debe estar seriamente replateándose sus ganas frente a una actividad que le da constantemente problemas físicos.

"La continuidad de lesiones y los fracasos deportivos, te pueden llevar a perder esas ganas de jugar al fútbol. Yo creo que si yo hubiera tenido lesiones seguidas o que me persigan, no hubiera aguantado seguir jugando. Si yo no estoy al cien porciento yo no podría jugar, por el motivo que sea", aseguró Roverano.

Por último, sentenció: "Yo si fuera Beto ya me hubiera retirado hace rato, no digo que él se tiene que retirar. Por como yo veo el fútbol y si a mí me pasara eso, yo no podría. Yo no podría cobrar el sueldo si yo no entreno. Si yo estoy lesionado y no entreno, hasta me daría vergüenza cobrar el sueldo. Y no lo digo por él específicamente, lo digo por mí".

Apenas 17 partidos jugados en todo el 2021

Con los colores de la Universidad César Vallejo, Beto da Silva disputó 17 partidos oficiales, de los cuales solamente en 10 fue titular. Además, marcó apenas dos goles y no dio asistencias por la Liga 1.