El delantero colombiano se encuentra en un dilema, pues Alianza no le da una respuesta sobre su continuidad y el jugador todavía no quiere iniciar negociaciones con ningún otro club

Esta semana quizá sea la más complicada para Arley Rodríguez. Habiéndose coronado campeón con Alianza Lima, ni la final del fútbol peruano le generó tanta ansiedad. Atrapado entre la espada y la pared, el delantero colombiano espera una respuesta de los íntimos sobre su continuidad para así, en caso sea negativa, empezar a iniciar negociaciones para llegar a otro club.

+ Le ofrecen mejores condiciones: São Paulo encamina propuesta por Jhilmar Lora

+ ¿Se dará la renovación? Alianza Lima todavía no asegura a Hernán Barcos

+ Cuatro más en la lista: los otros nombres que suenan en Alianza Lima, incluído un arquero

"Esta semana es decisiva. No creo que Alianza me quiera faltar el respeto y no tener una respuesta esta semana. Si no van a contar conmigo, para ponerme a buscar sobre mi futuro. Siempre fui transparente y no creo que el club vaya a pasar de esta semana", comentó Arley Rodríguez en entrevista para El Comercio.

Ganándose el cariño de la hinchada blanquiazul, Arley Rodríguez fue una pieza de recambio importante para el estratega argentino Carlos Bustos. Si bien, como extranjero quizá su nivel debería ser más elevado; lo cierto es que fue un baluarte a la hora de los cambios y eso ayudó a que Alianza Lima tenga una banca competitiva.

En esa misma línea, el hábil extremo también comentó que tiene varias propuestas del fútbol peruano. Sin mencionar nombres, Arley Rodríguez sí dejó en claro que la prioridad la tiene Alianza Lima; pero, que también quiere ser titular pues siente que “tiene mucho más para dar”.

“Tengo varias, gracias a Dios. Un par del fútbol peruano, colombiano y otros países. El título te abre puertas. Pero, como les dije a todos, no he querido tocar ese tema porque la prioridad la tiene Alianza", cerró Arley Rodríguez en diálogo con El Comercio.