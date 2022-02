En horas de la mañana, se confirmó extraoficialmente que Cristian Benavente llegó a un acuerdo con la directiva de Alianza Lima por toda la temporada 2022 de la Liga 1. Sin embargo, según información de RPP Noticias, el 'Chaval' no sería el último fichaje íntimo, puesto que aún están a la espera de la decisión que pueda tomar Paolo Guerrero para sumarse a la escuadra de Carlos Bustos.

"En Alianza Lima ya está definida la llegada de Cristian Benavente. Será por un año y se espera que pueda llegar en los próximos días. Aún el plantel no está cerrado porque hay la expectativa por Paolo Guerrero", reveló el periodista Kevin Pacheco de RPP Noticias.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero hace una semana cambió su discurso y no descartó evaluar la propuesta de Alianza Lima, como lo había hecho con anterioridad. “Obvio, siempre lo he dicho. ¿Por qué no lo voy a evaluar? Siempre analizo propuestas y voy a evaluarlas, más aún si es el equipo de mis amores Alianza Lima. No puedo definir nada mientras no pueda jugar. ¿Para qué voy a hablar? ¿Voy a cerrar un contrato para estar en fisioterapia? No. Yo me mantengo entrenando, pero nadie se ha acercado. Esa es la verdad. Nadie se acercó a decirme algo sobre Alianza Lima”.

Alianza Lima tenía previsto debutar el 6 de febrero en la temporada 2022 de la Liga 1 ante Sport Boys. Sin embargo, a raíz del fallo del TAS y la decisión de la FPF, se realizó un nuevo sorteo con 19 equipos, el cual determinó que el equipo íntimo enfrente en la Fecha 1 al Atlético Grau, el día 4 de febrero a las 7:00 pm. El conjunto dirigido por Carlos Bustos buscará el bicampeonato del fútbol peruano e intentará llegar lo más lejos en la Conmebol Libertadores 2022.