"¡Ninguna oportunidad!" Hinchas no quieren a Beto da Silva en Alianza Lima

Terminado su préstamo con la Universidad César Vallejo, el delantero peruano Beto Da Silva volvió a los entrenamientos con Alianza Lima. Todavía con contrato con la entidad de La Victoria, el atacante se presentó este lunes 3 de enero a las prácticas en el colegio La Inmaculada de Surco.

De esta manera, diversos periodistas confirmaron la noticia en redes sociales. Con fotos y videos, al delantero de Alianza Lima se le vio realizando la actividad física en el gimnasio y luego fue reconocido en los trabajos en el césped de la institución religiosa. Así pues, con mucho esfuerzo, Beto Da Silva cumplió con su primer día de entrenamiento.

Pero la situación no terminó ahí pues varios hinchas de Alianza Lima dejaron en claro que no querían contar con Beto Da Silva para la temporada 2022. Tildándolo de “estafador”, los fanáticos no quieren que el atacante esté en la Liga 1 ni en la Copa Libertadores con la institución blanquiazul.

Aunque, pero de menor manera, un pequeño grupo de fanáticos de Alianza Lima respaldó la presencia de Beto Da Silva siempre y cuando sea completamente profesional y se entregue al máximo durante la pretemporada del plantel. Así pues, el delantero peruano generó una gran cantidad de comentarios: positivos y negativos.

Inicio de Alianza Lima en la Liga 1

Empezando la temporada 2022 de la Liga 1 en la última semana de enero, Alianza Lima iniciará el año deportivo enfrentando a Sport Boys del Callao. Jugando de visita, el cuadro íntimo irá por los tres primeros puntos en pro de la revalidación de su título obtenido en el 2021. En la segunda fecha chocará ante Sporting Cristal y por la tercera se medirá ante Carlos Stein.