La llegada de Cristian Benavente al fútbol peruano fue toda una bomba, los medios de comunicación se alteraron y llegaron el aeropuerto Jorge Chávez cuando el ‘chaval’ piso territorio nacional, los flashes no faltaron y los micrófonos tampoco. El volante llegó procedente del fútbol egipcio, el club Pyramids para ser exactos, donde no venía jugando ya hace un buen tiempo.

Alianza Lima había hecho una de las contrataciones del año con Cristian Benavente, quien debutó con Matute lleno y haciendo un golazo de tiro libre al Carlos A. Mannucci en la fecha 2 de la Liga 1, vaticinando que el fichaje del ‘chaval’ con los ‘íntimos’ sería lo mejor para la institución como para el futbolista que también necesitaba ser visto por el comando técnico de la Selección Peruana.

Con el pasar de las fechas, Cristian Benavente no ha tenido esa brillantes que se esperaba con Alianza Lima, el exjugador de Sporting Cristal, Percy Olivares opinó al respecto del ‘chaval’ en el conjunto de La Victoria: “Benavente a mí me parece, para mí, pueden discrepar conmigo si quieren, pero me parece un tremendo refuerzo, pero no está siendo bien utilizado y ese no ser bien utilizando tiene que ver mucho con que abusan de las variantes”, sostuvo el ‘zancudo’ en el programa de ESPN, Equipo F.

Tanto Percy Olivares como algunos panelistas del programa estuvieron de acuerdo que Cristian Benavente juega en todas las partes del campo diciendo: “Por el momento un poco de todo”, refiriéndose a las posiciones en el terreno de juego. Esto genera un desorden en el sistema de Carlos Bustos lo que, obviamente, altera a todo el equipo y por ese motivo no se puede ver una idea clara de juego en la plantilla ‘blanquiazul’.

Se espera que Cristian Benavente pueda demostrar lo mejor de sí en la Liga 1, de la mano de Carlos Bustos y así llegar nuevamente a la Selección Peruana, que es uno de los objetivos del volante ‘blanquiazul’. El ‘chaval’ debutó como titular frente a FBC Melgar, donde los ‘íntimos’ cayeron derrotados por 1-0 en Arequipa.