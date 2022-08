Rinaldo Cruzado cerca del retiro: "Si no se da nada tengo que tomar una decisión"

Estando todo este 2022 sin sumar minutos oficiales como jugador profesional de fútbol, Rinaldo Cruzado se debate entre la continuidad o su retiro. Así es, un histórico de Alianza Lima, que supo vestir la camiseta de la Selección Peruana en su mejor momento y mostrar su talento en Argentina, Uruguay e Italia, podría colgar los chimpunes.

Teniendo a Alianza Atlético como su último club, pero sin sumar una gran cantidad de minutos, Rinaldo Cruzado tuvo una oferta de la Universidad San Martín y un club de provincias, pero por diferencias económicas no se dio su fichaje.

"A inicios de año tuve la posibilidad para jugar en un equipo de provincia y no llegamos a un acuerdo económico y quedarme por Lima viendo algunas otras cosas personales. De ahí tuve un acercamiento con la San Martín, que tampoco se pudo dar y bueno, esperando para ver qué puede salir para el próximo año", comentó Rinaldo Cruzado en entrevista con GOLPERU.

En ese sentido, el mediocampista de 37 años se sinceró y comentó cómo ha estado viviendo estos últimos meses. Revelando que tuvo opciones de clubes de Segunda División, lo cierto es que él quiere seguir en la Liga 1, pero su retiro parece cada vez más cerca.

"No tuve ninguna posibilidad en el mercado de pases recientes. Sí me han hablado equipos de Segunda División, pero nada concreto de la Liga 1 y esperando lo que puede salir el próximo año y si no se da nada tengo que tomar alguna decisión sobre mi futuro", cerró Rinaldo Cruzado.