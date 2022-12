Es momento de darle la bienvenida al fútbol peruano a un jugador de su jerarquía en la previa, mirándolo fijamente por todo lo que es su nombre y la curricular que maneja. Alianza Lima contrató al defensa central argentino, Santiago García, y lo presentó frente a los medios de comunicación que se acercaron a los entrenamientos.

El jugador, que está causando algunos comentarios por su edad, comentó sus primeras impresiones sobre la bienvenida del plantel principal, comandado por el Chicho, Guillermo Salas: "Hablé con Hernán y estuvo a disposición desde el primer momento, allí me di cuenta de la calidad humana que hay aquí y por eso han ganado, eso tiene un valor importante".

Sobre su estado actual, Santiago García, fue claro, está cerca de conseguir su mejor rendimiento previo: "Tengo que ponerme a punto con mis compañeros y espero poder estar en el nivel que desea el cuerpo técnico. Veo que hay ansiedad por la Copa Libertadores y ganar, que es lo que el club demanda y es lo que nosotros también queremos, espero hacer mi mejor papel".

De la misma forma, alejó las críticas por sus posibles lesiones en su último club. En el fútbol chileno, específicamente: "Si hay un jugador de más de 30 años que no tenga dolores, hay que traerlo ya. Nunca tuve lesiones importantes, el año pasado me desgarré y creo que fue algo que lo superé rápido, que nunca me había pasado, pero llego bien".

Finalmente, contó cómo conoció a su nuevo club, por un jugador emblema de nuestro balompié a nivel internacional: "Obviamente que de chico conocía a Alianza Lima, ya de grande fue Claudio Pizarro quien me comentó su fanatismo por este club y hablamos mucho de fútbol sudamericano. Ahora me han contado el proyecto que tienen en mente, por lo deportivo que se logró y lo que se espera conseguir, entusiasmó el proyecto".