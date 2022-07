Sigue la lucha, Erick Osores volvió a disparar contra Paolo Guerrero por no fichar por Alianza Lima: "Los brasileños no son sonsos"

Parece haberse instaurado una lucha entre el periodista deportivo Erick Osores y el delantero peruano Paolo Guerrero. Habiéndose confirmado que el ‘Depredador’ rechazó una oferta formal de Alianza Lima, el hombre de prensa reveló el supuesto sueldo ofrecido, pero el artillero desmintió la información.

Ahora, continuando con el cruce de frases, Erick Osores volvió a hablar de Paolo Guerrero en la última edición del programa Fútbol en América. Charlando al lado de sus panelistas, el periodista deportivo dejó duros calificativos en contra del delantero de 38 años.

"Me animo a pensar que la propuesta que él reciba en Brasil tal vez no supere a la de Alianza Lima. Es un buen jugador, claro que es un buen jugador, pero nadie sabe cómo vuelve. Un club va a decir: ‘¿100 por Paolo?’ Tiene 39, es un riesgo contratarlo”, comentó Erick Osores, aunque lo real es que Paolo Guerrero tiene 38 años.

Continuando con esa línea, el periodista deportivo también argumentó que el momento de Paolo Guerrero es complicado por su recuperación, inactividad y edad.

“No digo que no fiche, los brasileños tienen plata, pero sonsos no son. Esos tipos contratan un jugador, lo analizan, le sacan la raíz cuadrada, miran la venta de camisetas, porque esos tipos meten mucha inversión en el fútbol. Lo que pasa es que Paolo no se sabe cómo vuelve, el negocio allí corre riesgo”, cerró.

Erick Osores mandó mensaje a Paolo Guerrero

“Yo creo que Paolo Guerrero piensa, esto es mi especulación obviamente, que el ‘Fondo Blanquiazul’ le está tirando la prensa en contra para enfrentarlo con la gente de Alianza Lima. Paolo va diciendo me están tocando este tema y pareciera que es dirigido. Paolo, créeme, eres noticia hermano, qué vas a hacer. Tu llegada a Alianza era la notica del año”, también habló Erick Osores sobre Paolo Guerrero.