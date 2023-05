Una de las voces fuertes en el fútbol peruano es la de Silvio Valencia, quien conversó con Bolavip acerca del presente de los equipos nacionales en la Copa Libertadores, y como siempre, tuvo potentes declaraciones.

El popular Sensei en primer lugar se refirió al nivel de Alianza Lima, bicampeón peruano, que por fin pudo ganar un encuentro en el torneo internacional, porque viene de vencer a Libertad en Asunción, y este miércoles visita a Atlético Mineiro en Brasil.

"Bueno, me sorprende lo de Alianza. Yo realmente no le tenía mucha fe a Alianza en la Copa Libertadores, más allá de que su técnico Chicho Salas para mí es un técnico muy

joven, muy... digamos, que está haciendo sus armas en el fútbol y me sorprende lo que ha conseguido por ahora en Alianza", explicó en primera instancia a nuestro medio.

La "camita" a Nunes en Cristal

Pero eso no fue todo, Valencia también tuvo palabras sobre Sporting Cristal, y pese a que viene de vencer a The Strongest en el estadio Nacional, el comentarista puso su foco en la "camita" en contra del entrenador celeste.

"Lo de Cristal también sorprende, va a dar redundancia, porque esperaba un poco más

con Thiago Nunes, pero aparentemente parece que los jugadores están complotando contra él mismo y contra el club", expresó.

Por último, lamentó el triste nivel que viene teniendo Melgar: "Lo de Melgar, lamentablemente, sí ha caído en un bajón terrible. Yo creo que Melgar no ha encontrado el nivel del año pasado que hemos visto a Melgar".

Alianza Lima volverá a salir a la cancha este miércoles, cuando desde las 19:30 horas de Perú visite a Atlético Mineiro en Belo Horizonte por la Copa Libertadores de América.