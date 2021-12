Alianza Lima campeonó hace menos de 10 días y ya tiene que pasar la página. Así es el fútbol. Después de esforzarse durante todo un año, toca celebrar el triunfo un par de días y luego, comenzar a planificar lo que viene. El 2022 sin duda será exigente para los Íntimos.

Los de la Victoria tendrán Copa Libertadores y ahí necesitan sacarse malas rachas de encima y hacer una compaña digna. Además, obviamente, como todos los años en un equipo grande, tienen la obligación de pelear en el torneo local.

Para ello, necitan reforzarse y de esto habló José Bellina, gerente deportivo del club, con Renegrones. "No creemos que falte un '9', lo que creemos es que nuestros nueves han tenido que jugar más retrasados en este año. Hay que encontrar soluciones para que ellos puedan desenvolverse de forma más natural, no tan forzada. El '9' no es un puesto que hemos concluido que necesitamos, a veces el mercado de pases da muchas vueltas".

Luego de hablar de un centrodelantero, especificó las posiciones que están evaluando. "Lo que buscamos principalmente son futbolistas de ataque, interiores más ofensivos, mediapuntas o extremos", complementó el directivo victoriano.

"Con Ramos y Raziel hemos tenido avances y buenas conversaciones. Yo creo que, de no haber un problema, deberían estar con nosotros en el 2022", añadió luego sobre dos llegadas fijas. "Benítez firmó contrato hasta julio del 2022 y hay opción de extenderlo por 6 meses. Vamos a seguir contando con él", concluyó sobre otro jugador del plantel.

