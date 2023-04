Para tomar como referencia los grandes movimientos tácticos, hoy puede ser un antes y después en dos carreras de fútbol. La primera de entrenador para Guillermo Salas, quien apostará por un nombre que se lleva casi todas las miradas.

La segunda idea matriz, es la del jugador que pronto mencionaremos, que no juega nunca en esta línea de competencia. Aldair Rodríguez estaría siendo el gran nombre diferente en la zona defensiva, como lateral derecho, así como lo estás leyendo.

El por hoy, al menos, ex delantero, estaría cumpliendo la función de ser el lateral derecho en Alianza Lima vs. Academia Deportiva Cantolao. Aunque usted no lo crea, esta decisión estaría pasando por la ausencia de dos jugadores claves en esa posición.

Lo cuenta la fuente más confiable del equipo del pueblo. El periodista del Diario Líbero, José Varela, en su cuenta de Twitter reveló que La Pantera estaría parándose en la línea de cal ante El Delfín esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Así lo revela el popular comunicador social: "Alianza Lima prepara la siguiente alineación para enfrentar a la Academia Cantolao por la jornada número doce del Torneo Apertura. Campos; Aldair, Zambrano, García, Lagos; Ballón, Concha; Costa, Reyna, Andrade; Sabbag".

Las ausencias de Edison Chávez por lesión, y el regreso lento, pero seguro de Gino Peruzzi estarían obligando a Guillermo Salas a colocar a Aldair Rodríguez en esa posición. A Gino Peruzzi quieren llevarlo con calma, para que esté diez puntos frente al Libertad de Paraguay la siguiente semana, por Copa Libertadores 2023.