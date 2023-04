Alianza Lima la viene pasando tranquilo, aunque después de los últimos comentarios en el ambiente deportivo contra el entrenador principal movieron un poco la actualidad. Desde el propio club han dicho que no pasa absolutamente nada, y están a muerte con el director técnico.

El Chicho Salas ha ganado experiencia a lo largo de su reciente carrera como primer entrenador. Trabajando al lado de técnicos como Daniel Ahmed, Carlos Bustos, entre otros. Lo cual va formando su carácter, para tomar ciertas decisiones, las cuales muchas veces no son entendidas.

Desde cambiar al centro delantero y pasar de Hernán Barcos a Pablo Sabbag. A su vez, sentar a Jairo Concha, colocando en el once titular al Rifle Andrade en el transcurso de la temporada regular. Ambos siendo referentes desde lo competitivo, y entendiendo su nueva posición dentro del plantel principal.

Hay un gran ausente en fotografías comunes después de cada entrenamiento, ahí aparecen todos los jugadores y también parte del comando técnico. Sin embargo, alguien que casi nunca está dentro del cuadro de los materiales multimedia, publicados en redes sociales, mientras todos están abrazados, es Pablo Lavandeira.

¿Chicho Salas ya no cuenta con el volante uruguayo nacionalizado peruano? La respuesta es no. El principal motivo para no ver al ex Universitario de Deportes y Sport Rosario en Liga 1, es porque siempre está tapado por personajes por delante. Su tamaño no lo ayuda, y eso lo esconde dentro del foco principal. Todo anda bien en Matute muchachos, no vean fantasmas donde no hay.