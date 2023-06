El último partido de Gino Peruzzi con Alianza Lima fue el 15 de mayo. De ahí en adelante, el defensa no ha sido considerado debido a que se viene sometiendo a un tratamiento especial y superar su problema en la rodilla.

Sin embargo, todo hace indicar que su recuperación tardaría más de lo estipulado, pues según su representante, el zaguero sería evaluado por un exmédico de Boca Juniors, el traumatólogo, Jorge Batista.

“Siempre busco una segunda valoración con gente que es de mi confianza, con esto no digo que el área médica de Alianza Lima no me convenza, pero yo en Argentina tengo a mi especialista en rodilla que es una eminencia y se llama Jorge Batista, exmédico de Boca Juniors. A él le derivo a todos mis profesionales, así que, sería una posibilidad de que en el receso del campeonato pueda ver a Gino por mi recomendación como ya lo hemos hecho alguna vez”, enfatizó su agente, Ulises Guayanes.

¿Cuál es la lesión que presenta Gino Peruzzi?

Según expresó el representante del defensa blanquiazul, el futbolista presenta una tendinitis agravada en la rodilla.

“La lesión que presenta Gino Peruzzi, en principio, es una tendinitis agravada (en la rodilla), propia de que el jugador insiste con ser parte de todos los compromisos que pueda disputar como el buen profesional que es”, mencionó al periodista José Varela.