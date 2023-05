No es un secreto que Hernán Barcos y Pablo Sabbag llevan una relación de hermanos en Alianza Lima. Como todo vestuario, siempre hay aspectos que ocurren en la interna que muy pocos suelen revelar sus protagonistas, sin embargo, fue el propio Jeque el que se encargó de develar el consejo más emotivo del Pirata.

En la víspera del duelo ante César Vallejo, el goleador blanquiazul confesó el diálogo que obtuvo con el argentino luego de la victoria ante Carlos A. Mannucci el último domingo 7 de mayo.

Pablo Sabbag también se refirió sobre los goles que lleva en Alianza Lima, que el jueves recibirá a César Vallejo en Matute.

“Con Hernán (Barcos) hemos hecho una relación extraordinaria. Estoy muy agradecido con él por lo que ha sido conmigo. La verdad que no me ha pasado eso nunca”, dijo a América Noticias.

“El partido pasado se acabó del partido y me dijo: ‘Tenemos que trabajar en esta… no lo voy a decir en qué? Pero me dijo tenemos que trabajar en esto, que hoy te vi que te pasó’. Increíble. Quiere que esté mejorando todo el tiempo. Y eso lo aprecio mucho”, agregó.