Renato Tapia cada semana se hace más importante dentro del universo del Celta de Vigo. El ahora defensa central peruano viene recuperando el tiempo y terreno dejado de lado. Jugando mucho más, y aportando con su talento todo lo que puede dar.

Lastimosamente, al ser un juego colectivo, uno puede hacer un gran duelo personal, pero eso no es algo justo o necesario para sostener el peso del equipo en su totalidad. Celta de Vigo perdió, esta vez como local, ante un interesante Valencia.

Los goles para el Valencia, conjunto vencedor como visitante, fueron anotados por: Justin Kluivert y Alberto Marí. Mientras que, el descuento para el Celta de Vigo, llegó gracias a Haris Seferović. Con eso se sentenció el global de 2-1 a favor del cuadro Ché.

Ahora, el próximo partido por Liga Española 2022-23, tendrá al Valencia como local ante el Real Madrid, el domingo 21 de mayo a las (11:30 AM – HORA PERUANA). Por su lado, el Celta de Vigo, de Renato Tapia, tiene que viajar al terreno de Athletic Bilbao el sábado 20 de mayo a las (9:15 AM – HORA PERUANA).

PREVIA DEL PARTIDO – CELTA DE VIGO VS. VALENCIA:

El Valencia intentará dar un impulso a sus esperanzas de supervivencia en La Liga cuando viaje a Abanca-Balaídos el domingo por la mañana para enfrentarse a un Celta de Vigo fuera de forma.

Los visitantes ocupan actualmente el puesto 17 en la tabla, empatados a puntos con el Getafe, que ocupa el puesto 18, mientras que el Celta se encuentra en el puesto 13, solo cinco puntos por delante de la zona de descenso antes de la recta final.

El Celta logró una racha de siete partidos invictos en La Liga entre mediados de febrero y mediados de abril, y en ese momento, los Sky Blues parecían haber garantizado otra campaña del fútbol español de primer nivel.

Los Che recibirán al Real Madrid en su próximo partido después de este, lo que refuerza su necesidad de obtener un resultado positivo ante un Celta que aún podría verse envuelto en problemas.

Celta de Vigo vs. Valencia: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 34 de la Liga Española 2022-23?

El encuentro entre Celta de Vigo vs. Valencia se jugará este domingo 14 de mayo, a partir de las 07:00 horas de Perú.

Celta de Vigo vs. Valencia: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 34 de la Liga Española 2022-23?

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Perú, Star+, beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, DAZN LaLiga , DAZN, ESPN+, ESPN Deportes, Fútbol Libre, Fútbol Latam