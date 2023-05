Cagliari está rompiendo los esquemas de las semanas pasadas cuando se les criticó por malos resultados. El equipo del peruano Gianluca Lapadula en las últimas jornadas ha hecho mucho bien, con triunfos y puntos fundamentales para trepar zonas.

El atacante nacional, con el paso de las jornadas, sigue siendo un grande, demostrando estar listo para las fases finales en búsqueda del ansiado ascenso a primera división. Hoy le tocó enfrentar al Palermo, en una lucha de poder a poder, donde solo hubo un ganador.

Con los goles de Alessandro Deiola y Gianluca Lapadula para el Cagliari, se impuso por 2-1 al Palermo. El club rosa halló su descuento en Jacopo Segre, pero sin mayores respuestas, dejando como gran vencedor a los rossoblu en una mañana sumamente productiva.

Ahora, Cagliari deberá prepararse para la última fecha de la temporada regular de la Serie B de Italia 2022-23, cuando choque como visitante contra el Cosenza, el viernes 19 de mayo desde la (1:30 PM – HORA PERUANA). Mientras que, Palermo va a recibir al Brescia el mismo día, en el mismo horario, por ser fecha definitoria.

PREVIA DEL PARTIDO – CAGLIARI VS. PALERMO:

Islas contra Cerdeña y Sicilia sueñan con la Serie A. Pero para llegar allí, tendrán que pasar por el guantelete de los play-offs. El derbi Cagliari–Palermo de mañana será decisivo: los sardos ya están seguros de jugar la postemporada, pero persiguen un preciado cuarto puesto.

Ranieri y Corini se juegan una tajada del futuro. El Cagliari vuelve a encontrar a Dossena y Rog tras el descanso. El croata hacía el banquillo a favor de Deiola. Altare descalificado en defensa, pero el talento de Nández seguirá ahí: el uruguayo vuelve a estar disponible tras el rodillazo.

Los precedentes no sonríen a Palermo: en Cagliari solamente dos éxitos en la historia del rosanero. En la ida, el equipo de Corini se impuso por 2-1, lo que supuso la destitución del ex Liverani. Ranieri es ex del rosanero. Un partido muy sentido y fundamental para los dos equipos: por eso, se espera que el Unipol Domus se agote.

POSIBLES ALINEACIONES – CAGLIARI VS. PALERMO:

XI CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec. DT: Ranieri.

XI PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Soleri. DT: Corini.

Cagliari vs. Palermo por la Serie B de Italia 2022-23: marcador y resultado en vivo

Cagliari vs. Palermo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 37 de la Serie B de Italia 2022-23?

El encuentro entre Cagliari vs. Palermo se jugará este sábado 13 de mayo, a partir de las 7:00 horas de Perú.

Cagliari vs. Palermo: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 37 de la Serie B de Italia 2022-23?

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru, Onefootball, Bet365, Il Globo TV, SKY Go Italia, Helbiz, DAZN, Sky Sport 251, Fútbol Libre, Fútbol Latam