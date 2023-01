Alexander Callens ya es encuentra habilitado por La Liga para debutar oficialmente con el Girona, incluso pudo hacerlo la jornada pasada ante Barcelona, pero el entrenador del cuadro español prefirió llevarlo con calma y no acelerar el proceso.

El defensa peruano respeta la decisión y se alista para una nueva jornada este fin de semana, donde se medirán en condición de local al Valencia. El futbolista nacional en la previa de este encuentro declaró lo siguiente sobre su flamante nuevo club.

"Sé como juega el equipo, es del mismo grupo City, allá veíamos mucho al Girona, lo veíamos y cómo jugaban, la personalidad que tenían, el entrenador me contaba que eran muy exigentes. Soy muy competitivo, me gusta siempre dar todo de mí y cuando me dijeron Girona, me dije 'me vengo', no lo pensé y vine", mencionó.

Adicionalmente señaló: "El equipo me ha acogido muy bien, me dijeron que era como una familia y es lo que sentí apenas llegué, estuve hablando con todos y me siento bien. No he sentido el choque, me siento muy bien"

Finalmente cerró la nota diciendo: "Quiero agradecerle a todos porque no es fácil llegar a mitad de temporada e incorporarte rápido. Estoy contento y quiero conseguir muchas cosas aquí", concluyó el zaguero peruano.