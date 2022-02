Nadie imaginaba un desenlace tan drástico e inmediato. Andy Polo no va más en el Portland Timbers tras los sucesos donde fue implicado por violencia doméstica. En las últimas horas, todo fue oscureciendo en la vida del ex Universitario de Deportes, quien solamente respondió mediante unas cartas notariales.

Desde los Estados Unidos mediante un grupo de asesoría legal, 'La Joya' acusó a la madre de sus hijos de querer tomar parte de su salario: "Las denuncias son una estrategia de la madre de mis menores hijos para exigir el 60% de los ingresos que percibo como jugador de fútbol en los Estados Unidos de América". Despertando una marea de críticas en su contra.

Como se sabe, en la última edición del programa de espectáculos 'Magaly TV', la aún esposa del futbolista de la Selección Peruana, Génessis Alarcón, fue bastante clara acusando al canterano 'crema' de la siguiente manera: "Me ha humillado, me ha maltratado, me ha sido infiel con seis mujeres, de las que yo me he enterado, de las que he visto conversaciones, porque podrían ser muchas más".

Eso no quedó allí, porque el trasfondo del tema pasó a ser un aspecto más personal y con violencia física según explica la madre de sus hijos: "Él era el que gastaba, el que pagaba e, inclusive, cuando él no podía mandaba al amigo, y yo con el amigo tenía que ir a hacer mis compras. Confiaba más en el amigo porque yo ayudaba a mi mamá y él no quería que yo la ayude".

Lo que finalmente habría roto la carrera de Andy Polo con el Portland Timbers fueron las fuertes declaraciones y muestras de agresiones que mostró la joven madre: "Me jaloneó, jaló el cabello. Me caí al piso. Me metió un cachetadón y me puso el ojo morado". Donde se pueden ver las marcas en su piel.

COMUNICADO PORTLAND TIMBERS SOBRE EL TEMA ANDY POLO:

"Los Portland Timbers rescindieron el contrato del mediocampista Andy Polo luego de las denuncias de abuso doméstico esta semana, anunció hoy el club. Los Timbers sabían previamente de una disputa entre Andy Polo y su pareja el 23 de mayo de 2021, que resultó en que la Oficina del Sheriff del Condado de Washington citará a Polo por acoso. Esa citación no fue seguida posteriormente por la víctima ni por la fiscalía. Lamentamos profundamente no haber suspendido a Polo de inmediato, especialmente considerando los preocupantes nuevos detalles de abuso que surgieron esta semana. Fue un fracaso de nuestra parte, y uno que nunca volverá a suceder. Si sufre violencia doméstica, llame a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 o visite thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea directa está disponible 24".