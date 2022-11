Cuando uno entra a este tipo de partidos sabiendo que es menor desde el comienzo, pasa lo que pasa. Argentina sufrió un poco al comienzo del duelo contra Emiratos Árabes Unidos, porque la defensa se paró bastante bien, asustando a los presentes, por el duro marcaje en cada balón.

Para los intereses de Lionel Scaloni, no hubo ningún lesionado, ni malestares por alguna patada fuera de lugar. Lionel Messi jugó un partido correcto, estando en forma perfecta para lo que será el debut en Qatar 2022. La Pulga enamoró con un golazo, y regaló algunos lujos a los presentes.

Después, mucho más que eso no se puede decir, porque este tipo de duelos son para un beneficio económico por parte de la AFA, que cobra un dinero importante por estas presentaciones. La exigencia es mínima, pero hay un margen de miedo por cómo afronte el rival de turno, estos cotejos, a muy poco de vivir la fiesta mundial absoluta.

Los demás tantos de Argentina fueron marcados por Julián Álvarez, Ángel Di María (doblete en el primer tiempo), y Joaquín Correa. Hasta ahí se puede decir que no existió más por hacer y decir. Los Emiratos Árabes Unidos por ahí tuvieron un par de chances, pero el portero Dibu Martínez demostró estar metido en el juego, sacando dos buenos balones.

El debut absoluto en Qatar 2022 (Grupo C) de Argentina será ante Arabia Saudita este martes 22 de noviembre desde las 5:00 AM - HORA PERUANA, en el Estadio Lusai, Catar. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos, tendrá un amistoso internacional el sábado 19 de noviembre a las 10:30 AM - HORA PERUANA contra Kazajistán en el Estadio Al-Nahyan, Abu Dhabi.

PREVIA - ARGENTINA VS. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS:

Jugando este miércoles 16 de noviembre, la Selección de Argentina chocará ante el combinado de Emiratos Árabes Unidos en el estadio Al Jazira Mohammed Bin Zayed. Enfrentándose en la ciudad de Abu Dabi, el cuadro dirigido por el técnico Lionel Scaloni tendrá su última prueba antes del Mundial Qatar 2022, cita que busca coronar al delantero Lionel Messi, considerado el mejor de todos los tiempos.

Llegando al cotejo tras una óptima Eliminatoria Sudamericana, y con la consagración de la Copa América en el medio, Argentina es la gran favorita para ganar el duelo. Enfrentando el cotejo más como un duelo de entrenamiento, el cotejo es meramente preparativo.

Teniendo el folclore siempre presente, el estratega de Emiratos Árabes Unidos es el argentino Rodolfo Arruabarrena. Descartando en conferencia de prensa que dijera a alguno de sus jugadores que "vaya con cuidado sobre Lionel Messi", el técnico asume el enfrentamiento como una interesante prueba para su plantel.

En ese ámbito, el duelo se desarrollará a las 12:30 PM. (Hora de Argentina) y será televisado por TyC Sports en todo el territorio argentino y por DirecTV Sports en el resto del mundo. Sirviendo también para ver cómo llega Lionel Messi, el delantero argentino sería de la partida y buscaría extender su racha de goles con el cuadro de Argentina.

Quizá probando en ofensiva a los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez, lo cierto es que para el estratega Lionel Scaloni, el partido también ayudará a definir los últimos ajustes de su once base, que si bien ya tiene una idea clara, falta definir algunas ubicaciones.

Llegando al Mundial Qatar 2022 como una de las favoritas para ganarlo, si bien no es una firme candidata, como sí lo pueden ser el actual campeón Francia, la siempre poderosa Brasil o la consistente Alemania, Argentina llega un peldaño más abajo y primero tendrá que superar las dificultades que les presente el grupo C: Arabia Saudita, México y Polonia.

Emiratos Árabes Unidos vs Argentina: seguir en vivo y en directo el resultado del partido previo a Qatar 2022

Emiratos Árabes Unidos vs Argentina: los horarios en el mundo para ver en directo el partido

México: 09:30 a.m.

Perú: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m.

Bolivia: 11:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Argentina: 12:30 p.m.

Paraguay: 12:30 p.m.

Chile: 12:30 p.m.

Uruguay: 12:30 p.m.

Brasil: 12:30 p.m.

España: 4:30 p.m.

Emiratos Árabes Unidos vs Argentina: probables alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Julián Álvarez; Ángel Di María o Lautaro Martínez.

Emiratos Árabes Unidos: Al-Shamsi; Al-Hammadi, Al-Attas, Jumaa, Jameel; Salmeen, Rashid; Ramadan, Al-Ahbabi, Abdalla; Canedo.