Lionel Messi otra vez fue la figura del partido ante Australia, jugó un gran partido, y lució la cinta de capitán como manda la historia. El mejor jugador de la historia para muchos, después del Amistoso Internacional, tomó la palabra sorprendiendo a todos.

Dentro de sus declaraciones, todo correcto, pero cuando se le preguntó por su futuro. El 10 de La Albiceleste disparó fuerte y claro, con una respuesta poco esperada. Ya que muchos imaginaban, que hablaría sobre el Inter Miami, al punto de priorizar sus vacaciones, por encima de todo.

Eso despertó una duda gigante, por el Diario Deportivo Diez de Honduras, soltó un artículo picante: “El argentino dijo que se había decidido por jugar en el Inter de Miami, a pesar de que en su cabeza existía el deseo de volver al FC Barcelona, club en el cual se hizo leyenda del fútbol. Sin embargo, todavía no hizo oficial el fichaje por el elenco de la Major League Soccer de los Estados Unidos y aquí te explicamos el motivo”.

¿POR QUÉ MESSI NO LLEGA AL INTER MIAMI?

Detallando los motivos de por qué aún La Pulga no se pone la camiseta rosada: “Lo primero es que Messi todavía es jugador del PSG, esto debido a que su contrato expira hasta el 30 de junio. Por lo tanto, no pude firmar con nadie hasta que el plazo termine con el conjunto francés. La segunda razón es que el mercado de la MLS está cerrado y abre el próximo cinco de julio. Debido a esos dos motivos, el argentino no fue anunciado aún por el Inter de Miami”.

Utilizando una fuente confiable, desde Gran Bretaña, se conoció que así se destrabará el pendiente entre Lionel Messi e Inter Miami: “Pero solo es cuestión de tiempo para que se haga oficial el arribo de Messi, eso sí, The Athletic reveló otro motivo más enredoso sobre la no confirmación. Según la información, aseguran que el Inter de Miami se está tardando en anunciar el vínculo porque están cerrando los detalles del contrato de Lionel Messi”.