El defensor peruano comentó que está contento en su plantel, pero no descartó fichar por algún otro club

El año deportivo de Gustavo Dulanto ha sido fantástico. Consagrándose en el Sheriff Tiraspol como capitán, el zaguero peruano jugó Champions League, venciendo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y también fue voceado para la Selección Peruana. Debido a ello, varios clubes fuera de Moldavia se han interesado por sus servicios.

"Ir a Sheriff fue una gran apuesta. Muchos creían que iba a perderme, pero creo que fue mi año. Después de lo que viví se han abierto más puertas de las que pensaba. Sabía que Moldavia siempre vende jugadores para Turquía o Rusia, pero jugar Champions te abre más puertas de lo pensado", precisó Gustavo Dulanto en charla con RPP Deportes.

Destacando que siempre le han gustado los nuevos retos, el defensor Gustavo Dulanto reveló que hay propuestas de equipos de Brasil, España y de Portugal, liga en la que estuvo anteriormente. En ese sentido, el zaguero mencionó que está cómodo, pero que también está dispuesto a escuchar propuestas.

"A mí siempre me ha gustado tomar nuevos retos. Estoy cómodo en el Sheriff, pero si hay una mejor liga iría sin pensarlo. Mi representante me habló de equipos de Brasil, España, Portugal donde ya estuve, eso me da más ganas de seguir trabajando", destacó el zaguero peruano de 26 años.

El trabajo de Gustavo Dulanto para estar en la Selección Peruana

Continuando con la conversación, también habló sobre lo complicado que es destacar y cómo, en base a trabajo, logró hacerlo. En el cierre, también reveló que su sueño sigue siendo jugar por la Selección Peruana, hecho que hasta ahora se le ha mostrado distante, pero, al menos para empezar, ha sido observado por Ricardo Gareca.

"Tengo que seguir trabajando. Hay muy buenos jugadores en mi posición y eso me hace trabajar el doble. Es un sueño, una meta que tengo. Yo siempre voy a hacer todo para estar en la Selección Peruana, ha logrado buenos triunfos que nos ha permitido estar peleando en Eliminatorias", cerró Gustavo Dulanto, jugador del Sheriff Tiraspol.