Cierre perfecto para el Bayern de Múnich en este (Grupo C) de la UEFA Champions League. Sometió en esta oportunidad al Inter de Milán

Dentro de lo esperado sucedió, pasó lo acomodado, demostrando que los mejores de esta fase en el Grupo C, están bastante tranquilos. La UEFA Champions League termina en su fase de grupos para equipos como Bayern Múnich e Inter de Milán. Estos dos cuadros terminaron su participación mediante un partido considerado como trámite.

Los italianos viajaron hasta Alemania para buscar molestar un poco al gigante 'teutón', pero le faltó mucha jerarquía, y en el Allianz Arena se sintió menor desde un comienzo. Esa noticia no es la mejor para los fanáticos 'neroazurris', pero termina siendo cierta. Porque el local asumió su rol como tal, e hizo daño a la hora de la hora.

Gracias a los goles de Benjamin Pavard y Eric Maxim Choupo-Moting, el multicampeón de Bundesliga venció esta tarde al cuadro de Inzaghi. Logrando puntaje perfecto en 6 jornadas de terminadas, donde logró llegar a las 16 unidades. Estos puntos perfectos nos marcan el buen momento de 'Los Bávaros ' en esta competencia internacional.

A la espera de los sorteos para conocer las llaves de los octavos de final de la Liga de Campeones, Bayern Múnich tendrá que visitar al Hertha Berlín por la Liga Alemana el sábado 5 de noviembre desde las (9:30 AM - HORA PERUANA). En cambio, Inter de Milán por Serie A tendrá que recibir a un clásico de siempre en el torneo local, Juventus de Turín, este domingo 6 de noviembre desde las (2:45 PM - HORA PERUANA).

PREVIA - BAYERN MÚNICH VS. INTER DE MILÁN:

VER HOY, Bayern Múnich vs Inter Milán (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) este martes 1 de noviembre vía ESPN 2 en Star Plus y por señal streaming e internet por ESPN APP y Star+, en cotejo por la fecha 6 del grupo C de la Champions League desde el Allianz Arena a las 3:00 P.M.

Sin la posibilidad de cambiar de posición, pero sí con la oportunidad de ganar un dinero extra en el último cotejo por la fase de grupos de la Champions League, Bayern Múnich recibe a Inter Milán en el Allianz Arena. Colocando su mejor once posible, ambas escuadras saldrán por al victoria, lo que significaría un ingreso estimado de de 2 millones 800 mil dólares.

Más allá de las cuestiones monetarias, Bayern Múnich reposa en la cima del grupo C de la Champions League. Con 15 unidades, el cuadro dirigido por el técnico alemán Julian Nagelsmann quiere seguir en la senda del triunfo pues viene de seis victorias seguidas entre liga doméstica y el torneo europeo.

Por el lado de Inter Milán, que con su triunfo ante Viktoria Plzen la jornada anterior mandó a la Europa League al FC Barcelona, el plantel italiano no podrá contar con la presencia del delantero belga Romelu Lukaku. Actualmente segundo con 10 unidades, el cuadro del técnico italiano Simone Inzaghi quiere dar el golpe en Alemania, para meter miedo y llegar con autoridad a la fase de octavos de final.

Llegando con cuatro partidos sin conocer la derrota, Inter Milán podría encontrarse con un muro inquebrantable ante Bayern Múnich. En el Allianz Arena este martes 1 de noviembre desde las 3:00 P.M. se jugará un cotejo que involucrará más que tres puntos y cuestiones monetarias: hablamos de honor, sustancia intangible que infunde respeto.

Bayern Múnich vs Inter Milán: resultado en vivo y marcador en directo por Champions League

Bayern Múnich vs Inter Milán: último partido por Champions League

Bayern Múnich vs Inter Milán: estadísticas en Champions League

¿A qué hora juegan hoy Bayern Múnich vs Inter Milán en vivo por Champions League?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver en directo Bayern Múnich vs Inter Milán online por Champions League?

Argentina: Star Plus, ESPN Argentina

Bolivia: ESPN2, Star Plus

Brasil: HBO Max

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus, ESPN2

Ecuador: Star Plus, ESPN2

México: HBO Max

Paraguay: ESPN2, Star Plus

Perú: Star Plus, ESPN2

España: Movistar Liga de Campeones 7, Movistar+

Estados Unidos: Paramount+, VIX+

Uruguay: ESPN2, Star Plus

Venezuela: ESPN2, Star Plus

Bayern Múnich vs Inter Milán: alineaciones probables hoy por Champions League

Bayern Múnich: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Musiala, Mané y Choupo-Moting.

Inter de Milán: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumbries, Dimarco; Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu; Lautaro Martínez y Dzeko.