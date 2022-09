Bayern Múnich superó por 2-0 al Inter de Milán en la UEFA Champions League. Debutando en el grupo C con suma tranquilidad, gracias a los goles de Leroy Sané y Danilo D'Ambrosio en contra.

Quizás si veíamos a un equipo más combativo, los hinchas del cuadro local estarían más tranquilos en este momento. Pero el Inter de Milán nuevamente decepcionó en el entorno de la UEFA Champions League, esta vez ante el poderoso Bayern Múnich como local. No fue nunca rival en la cancha, y cayó por el resultado global de 2-0, así se cerró el telón en un principio.

Corría el primer tiempo y Bayern Múnich no demoró mucho en hacerse cargo del cotejo general. Siendo amo y señor en una cancha que no era la suya. El extremo alemán, Leroy Sané, apareció dentro del área luego de una sesión posterior de Kimmich, para anotar la primera a favor de 'los bávaros'. Demostrando cómo iban a gestionar absolutamente todo lo que vendría después.

Posteriormente, apareció algo de rebeldía por parte del Inter de Milán, que, con un once casi estelar, no logró ni mover una hoja defensiva del cuadro de la Bundesliga. El equipo grande de la Serie A no logró hallar el camino para mejorar, y después de eso, todo se hizo cuesta arriba. Porque el tiempo se volvió enemigo del mismo, hallando la poca coherencia táctica.

Finalmente, y para poder culminar con todo, llevándose los puntos para Alemania. Bayern Múnich forzó el error de Danilo D'Ambrosio en defensa, anotando en contra a los 66'. El próximo partido de los 'Bávaros' será como local ante Barcelona el martes 13 a las (2:00 PM - HORA PERUANA). Mientras que, el Inter de Milán visitará al Viktoria Plzen el mismo día, pero desde las (11:45 PM - HORA PERUANA).

PREVIA - INTER DE MILÁN VS. BAYERN MÚNICH:

Pudiendo establecerse tranquilamente como la gran final de la Champions League, Inter Milan se enfrentará ante Bayern Múnich este miércoles 7 de septiembre. Chocando en el estadio Giuseppe Meazza, el duelo es válido por la fecha 1 del grupo C y podrás seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 2 y Star+.

Llegando en un irregular momento, Inter Milan no la pasa bien en la Serie A. Armando un equipo para salir campeón, lo cierto es que el cuadro del técnico Simone Inzaghi ha ganado tres de sus cinco encuentros. Venciendo a accesibles clubes, hasta ahora tiene los triunfos por 2-1 ante Lecce, 3-0 ante Spezia y 3-1 ante Cremonese, pero ha caído contra rivales de mayor rango como la derrota 3-1 ante la Lazio y 3-2 ante el AC Milan.

Mientras que Bayer Múnich ha tenido un inicio auspicioso en la Bundesliga. Si bien está tercero en la Bundesliga, a un punto del líder Friburgo, lo más probable es que termine por superarlo. Así pues, hasta la fecha acumula triunfos por 6-1 ante Frankfurt, 2-0 ante Wolfsburgo, 7-0 ante Bochum y empates 1-1 ante Monchengladbach y 1-1 ante Unión Berlin.

Habiéndose enfrentado en 5 ocasiones, cada club tiene dos victoria y solo se ha registrado un empate entre duelos directos del Inter Milan vs Bayern Múnich. De esta forma, el cotejo se desarrollará en Italia, pero es de pronóstico reservado.

Inter Milan vs Bayern Múnich: marcador AHORA y EN VIVO por la fecha 1 del grupo C de la Champions League

Inter Milan vs Bayern Múnich: ¿A qué hora juegan y cómo ver la señal por TV EN DIRECTO por fecha 1 del grupo C de la Champions League?

Inter Milan vs Bayern Múnich: probables alineaciones

Inter Milan: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco; Lautaro Martinez, Edin Dzeko

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Thomas Müller, Leroy Sané, Sadio Mané.