En el marco de la quinta jornada de la UEFA Nations League, Bélgica de la mano de Kevin De Bruyne y compañía, logró un importante triunfo por 2-1 ante su similar de Gales en el estadio Rey Balduino.

En los primeros minutos, la escuadra belga pudo adelantarse al marcador por medio de De Bruyne. Sobre los 10’ de la primera mitad, el mediocampista del Manchester City definió de gran manera ante el portero Hennessey.

Posteriormente, el segundo tanto de los ‘Diablos Rojos’ llegó a través de Michy Batshuayi, quien en asociación con Kevin De Bruyne fueron los pilares para concretar la anotación.

El descuento de Gales llegó en el complemento, precisamente al minuto 50, cuando el atacante Kieffer Moore venció a Thibaut Courtois con un certero cabezazo que terminó al fondo de la red.

Con este resultado, Bélgica alcanzó las 10 unidades en su grupo, mientras que la escuadra de Gales permanece en el último puesto con tan solo una unidad.

PREVIA DE BÉLGICA VS. GÁLES

Bélgica de Eden Hazard se dirige a su partido del 'Grupo D' de la Liga A de la 'Liga de Naciones de la UEFA' frente a la Gales de Gareth Bale este jueves por la tarde (1:45 PM - HORA PERUANA). Y necesita tres puntos para asegurarse de seguir en la pelea por la final.

En el equipo que hará de visitante, Gales hace el viaje a Bruselas consciente de que solo el máximo de puntos le terminará sirviendo si quiere establecer un final de tribuna contra Polonia, cuando se trata de evitar el descenso a la Liga B.

Durante un período en el que ganaron un regreso a competencias élite conocida como 'la Copa del Mundo', y luego de pasar un tiempo compitiendo en el nivel superior de la Liga de las Naciones, es justo decir que Gales ha alcanzado nuevas alturas bajo la dirección de Robert Page. Hoy por hoy son un rival de temer para cualquiera.

Estas naciones se han enfrentado en seis ocasiones desde noviembre de 2014, la única victoria de Bélgica durante ese período se produjo en un partido de clasificación para la Copa del Mundo en marzo de 2021. Los dos últimos encuentros, ambos celebrados en Cardiff, terminaron en empate 1-1, pero Bélgica está motivada para luchar por los tres puntos, dado que sigue a la deriva de Holanda.

POSIBLES ALINEACIONES / BÉLGICA VS. GALES:

XI BÉLGICA: Courtois; Boyata, Vertonghen, Alderweireld; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard.

XI GALES: Hennessey; Rodon, Ampadu, Davies; N. Williams, Morrell, Smith, Norrington-Davies; James, Bale; Moore.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BÉLGICA VS. GALES?

Bélgica estará jugando como local ante Gales en el 'Estadio Rey Balduino', este jueves 22 de septiembre a las (1:45 PM - HORA PERUANA). Partido correspondiente a la Liga de Naciones (Grupo D).

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BÉLGICA VS. GALES?

