Dentro de las imágenes más recordadas dentro de los últimos tiempos estará esta. Un crack internacional como Romelu Lukaku cayendo en los brazos de una leyenda como Thierry Henry, ambos pertenecientes a la Selección Bélgica pero desde distintas posiciones. Luego de la eliminación de este país del Mundial Qatar 2022.

El atacante del Inter de Milán no fue titular en el partido contra Croacia por una decisión técnica del entrenador Roberto Martínez, debido a que no estaba al ciento por ciento dentro de su capacidad física. Ingresó para la segunda mitad por el otro delantero, Dries Mertens, quien no estuvo fino.

Pero el corpulento goleador estuvo menos fino que su saliente, porque Dominik Livaković cometió algunos errores dejando balones libres a boca de jarro, y El Búfalo las desaprovechó de forma increíble. Bajo esa concepción entendemos el dolor del delantero cuando sonó el pitazo final del juez principal.

Dictaminando la pronta eliminación de Bélgica del Mundial Qatar 2022, cuando eran considerados como candidatos para levantar el trofeo, junto a una generación dorada. Sin embargo, todo lo contrario, con 4 puntos se van para su casa. Croacia (5) y Marruecos (7) sacaron los boletos del Grupo F para los octavos de final.

Todo este preámbulo nos sirve para entender lo que pasó con Romelu Lukaku al final del cotejo, donde fue abrazado por uno de los asistentes del director técnico español. Consolando a su pupilo, luego de consumarse la desgracia general, la cual se puede tomar como una vergüenza si no eres de Bélgica. Este video se ha hecho viral en todos lados.

