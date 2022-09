La Bundesliga en las últimas temporadas tiene a un gran campeón, que es Bayern Múnich, cuadro que tiene una larga hegemonía, la que en la campaña actual quiere romper Borussia Dortmund.

El equipo que ahora dirige técnicamente el joven Edin Terzić sumó una victoria clave en el arranque de la fecha 5°, porque superó en el Signal Iduna Park a Hoffenheim por 1-0.

La única estocada del encuentro la marcó un histórico, porque el experimentado volante ofensivo alemán Marco Reus batió la resistencia del arquero Oliver Baumann a los 16 minutos.

Gracias a la victoria Borussia Dortmund se sube a lo más alto de la tabla de posiciones, porque llega a la cima con 12 puntos, dos más que Bayern Múnich, que tiene pendiente su partido ante Unión Berlín.

La previa

Con su segundo mejor comienzo en una campaña de la Bundesliga, el visitante, Hoffenheim, tiene la oportunidad de poner fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas contra el Borussia Dortmund a nivel general. Ambos se estarán enfrentando este viernes 2 de septiembre en el 'Signal Iduna Park' desde la (1:30 PM - HORA PERUANA). Los dos equipos cuentan con los mismos puntos, pero tienen que tener realidades diferentes, por un tema de inversión e historia reciente.

Un dato muy importante para contextualizar todo lo que se contará a continuación es que, después de cuatro partidos en la máxima categoría del fútbol alemán, están igualados en todo. Por eso, este cotejo se debe tomar en cuenta como un cambio de rumbo. El que gane tomará vuelo. Quien caiga en la batalla, seguramente será cuestionado por el traspié, y le costará, un poco más, recuperar el terreno perdido.

Por el lado de Borussia Dortmund se puede decir que Anthony Modeste (reemplazo de Sebastian Haller) anotó su primero de la temporada con 'Las Abejas', en su victoria frente al Hertha Berlín, con Salih Ozcan regalando una asistencia, mientras que Gregor Kobel hizo tres atajadas para su segunda portería a cero de la campaña. Destacando eso para el conjunto que ahora será el encargado de anfitrionar este versus.

Mientras que, desde la visita, se confirmó la información sobre Ihlas Bebou, quien estará fuera de competencia hasta mediados de septiembre por un esguince en la rodilla. Además, también hay una buena nueva, porque Benjamin Hubner está casi recuperado de su dolor de tobillo. Junto a los pendientes de: Ermin Bicakcic, que es duda por falta de forma física. Y Philipp Pentke sigue lidiando con una lesión en el codo, lo esperarán hasta último momento.

POSIBLES ALINEACIONES BORUSSIA DORTMUND VS. HOFFENHEIM:

XI BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Guerreiro, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Ozcan, Bellingham; Brandt, Reus, Meunier; Modeste.

XI HOFFENHEIM: Baumann; Kabak, Vogt, Akpoguma; Skov, Promel, Geiger, Rudy, Angelino; Larsen, Kramaric.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BORUSSIA DORTMUND VS. HOFFENHEIM?

Borussia Dortmund será local en el 'Signal Iduna Park' frente al Hoffenheim, desde la (1:30 PM - HORA PERUANA). Por la jornada 5 de la Bundesliga

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BORUSSIA DORTMUND VS. HOFFENHEIM?

Argelia beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Argentina Star+

Armenia Сетанта Спорт

Australia beIN Sports Connect, beIN SPORTS 3

Austria DAZN

Azerbaiyán Сетанта Спорт

Bahréin TOD, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Bangladésh SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV

Bielorrusia Сетанта Спорт

Bélgica Play Sports, Eleven Sports 1 Belgium

Benín Canal+ Sport 2 Afrique

Bután Sony LIV, SONY TEN 2 HD

Bolivia Star+

Bosnia-Herzegovina Moja TV, Sportklub 6 Serbia

Brunei Astro SuperSport 2, Astro Go

Bulgaria Play Diema Xtra, Diema Sport 3

Burkina Faso Canal+ Sport 2 Afrique

Burundi Canal+ Sport 2 Afrique, Startimes World Football

Camerún StarTimes App, Canal+ Sport 2 Afrique

Canadá Sportsnet World Now, Sportsnet Now, Sportsnet World, Sportsnet Now Plus, Sportsnet.ca

Cape Verde Canal+ Sport 2 Afrique

República Centroafricana Canal+ Sport 2 Afrique

Chad TOD, beIN Sports Premium 1, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN SPORTS CONNECT

Chile Star+

China Migu, QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia Star+

Congo Startimes World Football, Canal+ Sport 2 Afrique, StarTimes App

RD del Congo StarTimes App

Costa Rica Sky HD

Cote D'Ivoire Canal+ Sport 2 Afrique

Chipre Nova Sports Prime

República Checa Nova Sport 3

Dinamarca Viaplay Denmark, TV3 MAX

Yibuti TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, Canal+ Sport 2 Afrique

República Dominicana Sky HD

Ecuador Star+

Egipto beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, TOD

El Salvador Sky HD

Guinea Ecuatorial Canal+ Sport 2 Afrique

Estonia Сетанта Спорт, Viaplay Estonia

Finlandia Elisa Viihde Viaplay, V Sport Premium, V Sport 1, V Sport+ Finland

Francia beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 2

Gabón Canal+ Sport 2 Afrique

Gambia Canal+ Sport 2 Afrique

Georgia Сетанта Спорт

Alemania DAZN, DAZN1

Ghana Startimes World Football, Canal+ Sport 2 Afrique, StarTimes App

Grecia Nova Sports Prime

Guatemala Sky HD

Guinea Startimes World Football, Canal+ Sport 2 Afrique, StarTimes App

Guinea-Bissau Canal+ Sport 2 Afrique

Honduras Sky HD

Hong Kong M Plus Live

Hungría Arena4

Islandia Viaplay Iceland

India SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, JioTV, Sony LIV

Indonesia Mola, mola.tv, Mola TV App

Internacional Bet365, YouTube, Onefootball

Irán beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Iraq beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Premium 1

Israel Sport 1

Italia SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football

Japón SKY PerfecTV LIVE

Jordania beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, TOD

Kazajstán Сетанта Спорт

Kenia StarTimes App, Startimes World Football

Kuwait beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, TOD

Kirguistán Сетанта Спорт

Letonia Сетанта Спорт, Viaplay Latvia

Líbano beIN Sports Premium 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Libia beIN Sports Premium 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Lituania Сетанта Спорт, Viaplay Lithuania

Luxemburgo Eleven Sports 1 Belgium

Macao M Plus Live

Madagascar StarTimes App

Malaui StarTimes App

Malasia Astro Go, Astro SuperSport 2

Maldivas SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Malí Canal+ Sport 2 Afrique

Malta GO TV Anywhere, TSN5 Malta

Mauritania TOD, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Moldavia Сетанта Спорт

Montenegro Sportklub 6 Serbia

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Premium 1

Mozambique Startimes World Football, StarTimes App

Myanmar Skynet Myanmar

Nepal Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Países Bajos Viaplay Netherlands

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Níger Canal+ Sport 2 Afrique

Nigeria Startimes World Football, StarTimes App, Canal+ Sport 2 Afrique

North Macedonia MaxTV Go, Sportklub 6 Serbia

Noruega V Sport 1, Viaplay Norway

Omán TOD, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Pakistán Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Palestinian Territory beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Panamá Sky HD

Paraguay Star+

Perú Star+

Polonia Viaplay Poland

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Qatar beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Premium 1

Rumania Digi Sport 2 Romania, Prima Sport 2, Digi Online

Rusia Sportbox.ru, Матч! Футбол 3, matchtv.ru

Ruanda Startimes World Football, StarTimes App, Canal+ Sport 2 Afrique

Arabia Saudita TOD, beIN SPORTS CONNECT

Senegal Canal+ Sport 2 Afrique

Serbia Sportklub 6 Serbia

Sierra Leona StarTimes App, Canal+ Sport 2 Afrique, Startimes World Football

Singapur HUB Sports 2, StarHub TV+

Eslovaquia Nova Sport 3

Eslovenia ŠTV 2

Somalia TOD, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Sur África StarTimes App, Startimes World Football

Sudán del Sur TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

España #Vamos

Sri Lanka SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV

Sudán beIN Sports Premium 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Suecia V Sport 1, V Sport Premium, Viaplay Sweden

Suiza DAZN

Siria beIN Sports Premium 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Tayikistán Сетанта Спорт

Tanzania StarTimes App, Startimes World Football

Timor-Leste mola.tv, Mola

Togo Canal+ Sport 2 Afrique

Túnez TOD, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Turquía beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 4 Turkey, Tivibu Spor 2

Turkmenistán Сетанта Спорт

Uganda Startimes World Football, StarTimes App

Ucrania Setanta Sports+

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Premium 1

Estados Unidos ESPN+

Uruguay Star+

Uzbekistán Сетанта Спорт

Venezuela Star+

Yemen beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Premium 1

Zambia StarTimes App