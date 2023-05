Qué difícil debe ser hincha del Borussia Dortmund en este partido, dice el mundo entero. En la fecha final, contra un rival promedio no logró empezar bien, eso termina siendo una certeza absoluta. Donde debían ser campeones sin problemas, se complicaron.

Mainz 05 hoy estuvo más vivo que nadie, encontrando dos tantos en el primer tiempo, dejando casi sin existencia al conjunto amarillo. El cual llegó como líder en la Bundesliga presente, pero de poco o nada le terminó funcionando.

Las anotaciones del Mainz 05, que hicieron añicos las esperanzas del Borussia Dortmund, fueron anotados por: Andreas Hanche-Olsen y Karim Onisiwo. Con eso fue suficiente para noquear por unos minutos al dueño de casa en el Signal Iduna Park.

Hasta que cerca a los 70 minutos del tiempo reglamentario llegó el despertar de Las Abejas. Ahí el tanto de Raphaël Guerreiro le dio un respiro en el alma, este descuento fue mucho suficiente para acarrear un segundo aire y pelear por un resultado más provechoso. Al final casi Niklas Süle logró meter un tanto, pero sirvió de nada.

Había llegado una oleada muy poderosa de ataques, algunos sinsentido, otros con mayores opciones para poder marcar. Pero no terminaron siendo del todo efectivos. Borussia Dortmund pasó de la esperanza, a la terrible desazón, porque el Bayern Múnich ganó su partido, y ellos lo terminaron empatando.

Con el triunfo del Bayern Múnich, y el empate del Borussia Dortmund, el campeón terminó siendo el cuadro bávaro. Que la remó desde atrás, y ubicó un campeonato impresionante, tras la llegada de Tuchel al plantel del ex equipo de Claudio Pizarro. Una pechada impresionante del Borussia Dortmund.

PREVIA DEL PARTIDO – BORUSSIA DORTMUND VS. MAINZ 05:

El Borussia Dortmund recibe al Mainz 05 en el Westfalenstadion el sábado, sabiendo que una victoria será suficiente para hacerse con su primer título de la Bundesliga en 11 años.

El BVB lideró el camino hacia la cima de cara al último partido de la temporada, con dos puntos de ventaja sobre el perenne ganador de la máxima categoría alemana, el Bayern de Múnich, en el segundo lugar.

El Borussia Dortmund no podrá contar con el dúo lesionado Thomas Meunier (aductor) y Jamie Bynoe-Gittens (hombro), mientras que Soumaila Coulibaly estará fuera de servicio con Francia en la Copa Mundial Sub-20.

En cuanto al Mainz, Jonathan Burkardt (rodilla), Alexander Hack (ingle), Silvan Widmer (tobillo) y Maxim Leitsch (fitness del partido) están todos en la sala de tratamiento, mientras que Ludovic Ajorque está descartado por sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

POSIBLES ALINEACIONES – BORUSSIA DORTMUND VS. MAINZ 05:

XI BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Ryerson; Brandt, Can, Bellingham; Malen, Haller, Adeyemi.

XI MAINZ 05: Zentner; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Da Costa, Barreiro, Kohr, Caci; Stach, Ingvartsen; Onisiwo.

Borussia Dortmund vs. Mainz 05 por la Bundesliga 2022-23: marcador y resultado en vivo

Borussia Dortmund vs. Mainz 05: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 34 de la Bundesliga 2022-23?

El encuentro entre Borussia Dortmund vs. Mainz 05 se jugará este sábado 27 de mayo, a partir de las 08:30 horas de Perú.

Borussia Dortmund vs. Mainz 05: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 34 de la Bundesliga 2022-23?

Perú: ESPN Perú, Star+, Fox Sports 1, Onefootball, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, #Vamos, Fútbol Libre, Fútbol Latam.